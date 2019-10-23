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Bu haber 23 Ekim 2019 12:00:04 Tarihinde eklenmiştir.

​Kerimcan Durmaz Hakim Karşısında! Aylık geliri Dudak Uçuklattı

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto’yu Sarallar suç örgütüne şikayet ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Durmaz olaya ilişkin, “Arto’ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı” dedi. Ayrıca Durmaz aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin TL arasında değiştiğini ifade etti.

​Kerimcan Durmaz Hakim Karşısında! Aylık geliri Dudak Uçuklattı

Sarallar suç örgütü liderlerinden Savaş Sarmusak'ı kendisi hakkında sosyal medya paylaşımları yapan Arto ismiyle tanınan Harutyun Dalga'yı tehdit ettirmeye yönelik azmettirmesi iddiasıyla yargılanan DJ Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Kerimcan Durmaz ile Savaş Sarmusak, diğer sanıklar ve avukatları katıldı.



 

"Suçsuzum"

Duruşmanın başlangıcında yapılan kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu, DJ'lik yaptığını ve aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin TL arasında değiştiğini ifade eden ve savunma yapan sanık Kerimcan Durmaz, “Ben Savaş beyi DJ'lik yaptığım kulüplerden müşterim olarak tanıyorum. Beni sevdiğinden ve aramızdaki arkadaşlıktan dolayı benim için üzüldüğünden dolayı böyle bir durum gerçekleşmiş. Ama benim bundan haberim yoktu. Arto'ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı. Ben azmettirmedim. İddianamede, Savaş beyle aramda geçen telefon konuşmaları günlük olaylara dahildir. Suçsuzum” ifadelerini kullandı.



 

"Konuşmalarımız doğrudur"

Kerimcan Durmaz ile telefonda konuştuğunu belirten sanık Savaş Sarmusak, “Konuşmalarımız doğrudur ama tehdit ve benzeri amaçlı değildir. Arto'yu tehdit etmek için kimseyi göndermedim. Kerimcan ile yaptığımız konuşma Trabzon'da çıkacağı sahneyle ilgiliydi. Kendisine Trabzon'da çıkacağı sahneyle ilgili bir şey olmaz dedim” şeklinde konuştu.
Diğer sanık ve avukatlarının da beyanlarının alınmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mağdur Arto'nun yurt dışında olduğunu bildirdiğini tutanağa geçerek, Durmaz'ın duruşmalara gelme zorunluluğunun ortadan kaldırılmasına ilişkin talebini kabul etti ve duruşmayı erteledi.




 

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya dolayısıyla tanındığı ve kamuoyunda Arto ismiyle bilinen Harutyun Dalga'nın sosyal medya araçlarından kendisiyle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle rahatsızlık duyduğu için örgütten kendisi hakkında paylaşımlar yapmasının engellenmesini istediği kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Kerimcan Durmaz'ın azmettirmesi ile örgüt lideri Savaş Sarmusak ve örgüt yöneticisi Serdar Sarmusak'ın talimatı doğrultusunda mağdur Arto'yı tehdit ettikleri belirtildi. Aralarında Arto'nun da bulunduğu 3 şüpheli mağdur sıfatıyla, örgüt liderlerinden Savaş Sarmusak ve Kerimcan Durmaz'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi şüpheli sıfatıyla yer aldı.

İddianamede sanık Kerimcan Durmaz'ın ‘Azmettirme suretiyle tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



Editör: Ahmet Şen 

 
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​Kerimcan Durmaz Hakim Karşısında! Aylık geliri Dudak Uçuklattı
​Kerimcan Durmaz Hakim Karşısında! Aylık geliri Dudak Uçuklattı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sanatçı Arto’yu Sarallar suç örgütüne şikayet ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Durmaz olaya ilişkin, “Arto’ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı” dedi. Ayrıca Durmaz aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin TL arasında değiştiğini ifade etti.
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