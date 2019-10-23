Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Ekim 2019 10:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Antep’te Doğum yapan karısını Bıçaklamıştı! İfadesi Şok Etti

Gaziantep’te yaklaşık iki ay önce doğum yapan eşini hastanede bıçaklayarak yaralayan şahıs, bugün görülen davada, "Eve dönmesi için korkutmak istedim. İsteseydim üçünü de öldürürdüm" diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti, şahsın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

​Antep’te Doğum yapan karısını Bıçaklamıştı! İfadesi Şok Etti

Gaziantep'te 23 Ağustos 2019 günü yaşanan olayda, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mücahitler ek binasında doğum yapan 8 yıllık karısı Güldane Y.'yi 7 yerinden bıçaklayan Ahmet Y.'nin yargılanmasına, Gaziantep Asliye Ceza Mahkemesinde başlandı. Davacı Güldane Y. ile şahitleri olan ablası ve annesinin iddiaları dinlenirken, sanık Ahmet Y. de savunmasını yaptı.




 

“İsteseydim üçünü de öldürürdüm”

Hakkındaki adam öldürmeye tam teşebbüs iddialarını reddeden Ahmet Y., amacının öldürmek olmadığını savundu. Mahkeme huzurunda savunmasını yapan Ahmet Y., “Amacım öldürmek değildi. Eve dönmesi için korkutmak istedim. Ben böyle olmasını istemezdim. Öldürmek isteseydim üçünü de (Güldane Y., annesi ve ablası) orada öldürürdüm. Şu an burada benim ceza almam için yalan ifadeler kullanılıyor" şeklinde konuştu.




 

“Beni öldürmeye çalıştı”

Güldane Y. ise eşinin kendisini sürekli darp ettiğini ve bu nedenle ayrılmak istediği için böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi. Güldane Y., olay günü eşinin gündüz saatlerinde kendisini ve bebeğini ziyarete geldiğini ve o esnada ‘eve dönecek misin' dediğini, buna olumsuz cevap vermesi nedeniyle öfkeyle hastaneden ayrıldığını belirtti. Güldane Y., eşinin gece 23.00 sıralarında tekrar geldiğini ve biraz konuştuktan sonra kendisine ekmek bıçağı ile saldırmaya başladığını, "gelinlikle girdiğin evden kefenle çıkarsın" dediğini ve bıçağı kalbine saplamaya çalıştığını ama elleriyle kendisini koruyarak buna engel olduğunu, ablasının da Ahmet Y'yi zor tuttuğunu aktardı. Olayda yüzünden, kolundan, başından bıçakladığını, dişlerinin kırıldığını ve basit tıbbı müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladığının anlatan Güldane Y., bu durumun raporlarda da yer aldığını söyledi. Eşinin kendisini bilerek ve tasarlayarak öldürmeye çalıştığını iddia eden Güldane Y., eşinden şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı almasını istediğini vurguladı.
Sanığın, davacıların ve şahitlerin dinlenmesinin ardından avukatlar da savunmalarını yaptı. Savunmaların akabinde dava hakkında görevsizlik kararı verilerek davanın Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine hükmedildi. Sanık Ahmet Y.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.





 

"Adalet yerini bulacak, adalete güveniyorum"

Duruşma sonrası yaptığı açıklamada adalete güvendiğini belirten Güldane Y., “Bugün mahkememiz görüldü. Çok şükür ki adalet inşallah yerini bulacak. Ben sadece adalete güveniyorum. Bundan sonraki süreçte de adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu kadar kadın şiddetinin benle birlikte son bulmasını istiyorum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Davanın ardından açıklama yapan Gaziantep Demokratik Kadın Platformu üyeleri olaya tepki göstererek davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini vurguladı. Yapılan açıklamada, "23 Ağustos günü, 25 Aralık Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binası'nda yeni doğum yapmış ve sezaryen anestezi etkileri hala üzerinde iken kendini savunacak gücü dahi olmayan Güldane Y. boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastane odasında yatmakta olan bir kadına gece saat 23.00'te gerçekleştirilen saldırı sırasında, saldırgan Ahmet Yırtıcı, ‘benden ayrılamazsın, gelinlik ile girdiğin evden kefenle çıkarsın' ifadelerini kullanmıştır. O gece Güldane'nin kız kardeşi orada olmasaydı Güldane'nin biri bir günlük, üç çocuğu annesiz kalabilir, Güldane'yi de bir kadın cinayetinde kaybetmiş olabilirdik” ifadelerine yer verildi.




Editör: Ahmet Şen  
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Antep’te Doğum yapan karısını Bıçaklamıştı! İfadesi Şok Etti
​Antep’te Doğum yapan karısını Bıçaklamıştı! İfadesi Şok Etti
Gaziantep’te yaklaşık iki ay önce doğum yapan eşini hastanede bıçaklayarak yaralayan şahıs, bugün görülen davada, "Eve dönmesi için korkutmak istedim. İsteseydim üçünü de öldürürdüm" diyerek kendisini savundu. Mahkeme heyeti, şahsın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
​Rekabet Cinayetini Getirdi: 2 Ölü
​Rekabet Cinayetini Getirdi: 2 Ölü
Uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişilerin rekabeti kanlı bitti. 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın katil zanlıları yakalandı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
​Hırsız Örümcek Adam Gibi Duvara Tırmanıp Hırsızlık Yaptı
​Hırsız Örümcek Adam Gibi Duvara Tırmanıp Hırsızlık Yaptı
Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Duvarları örümcek adam gibi tırmanan hırsız, çatıdan çatıya atlayarak gözüne kestirdiği bir eve girdi. Evden av tüfeği, ziynet eşyası ve para çalan hırsız, hastaneden dönen ev sahiplerinin geldiğini anlayınca kapıyı içeriden kilitleyip kaçtı.
​Arkadaşını Aramak İçin Telefon İstedi Vermeyince Sırtından Bıçakladı
​Arkadaşını Aramak İçin Telefon İstedi Vermeyince Sırtından Bıçakladı
Arkadaşını aramak için parkta oturan gençten telefon isteyen K.P, telefonu alamayınca 23 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak kaçtı.
​Firari Ergenekon Savcısı Yakalandı
​Firari Ergenekon Savcısı Yakalandı
FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ergenekon davasının savcısı Mehmet Murat Dalkuş İstanbul'da yakalandı.
Husumeti Olduğu Evi Basıp 3 Kişiyi Bıçakladı
Husumeti Olduğu Evi Basıp 3 Kişiyi Bıçakladı
Daha önce aralarında husumet bulunan ailenin evine gelen İ.K. 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Zanlı gözaltına alınırken yaralanan 2 kişinin yoğun bakımda ki tedavileri sürüyor.
​2 Yıllık Evlilerdi! Bu Kararı Kendimiz Aldık Deyip Canlarına Kıydılar
​2 Yıllık Evlilerdi! Bu Kararı Kendimiz Aldık Deyip Canlarına Kıydılar
Bir şahıs karısını silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti. 2 yıllık evli çiftin cansız bedenleri evlerinde polis tarafından bulundu.
​Esnaf Kendisi ile Aynı İşi Yapan Esnafa Saldırdı
​Esnaf Kendisi ile Aynı İşi Yapan Esnafa Saldırdı
Ev yemekleri yapan bir işletmeye, aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri sopa ve taşlarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
​Çocukların Kavgasına Büyükler De Karıştı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
​Çocukların Kavgasına Büyükler De Karıştı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Site içerisinde çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
​Barış Pınarı Harekatında Silah Kazası 1 Asker Şehit
​Barış Pınarı Harekatında Silah Kazası 1 Asker Şehit
Millî Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 21 Ekim’de meydana gelen silah kazası sonucunda bir askerin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.
​Emine Bulut Cinayetinde Karar Belli Oldu! Kadınlar Katil Kocaya Saldırdı
​Emine Bulut Cinayetinde Karar Belli Oldu! Kadınlar Katil Kocaya Saldırdı
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren tutuklu sanık Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyetinin bu kararı sonrası Emine Bulut'un kardeşleri sanık Fedai Varan'a saldırı girişiminde bulunmasıyla salonda arbede yaşandı. Polis ekipleri, salonu boşaltırken, adliye bahçesinde de iki grup kadın arasında tartışma yaşandı.
​Erdoğan: İnanın sigara haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, haramdır dedi
​Erdoğan: İnanın sigara haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, haramdır dedi
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuştu.
​Antep’te Doğum yapan karısını Bıçaklamıştı! İfadesi Şok Etti
​Antep’te Doğum yapan karısını Bıçaklamıştı! İfadesi Şok Etti
​MSB Duyurdu! Yeni Bir Harekata Gerek Kalmadı
​MSB Duyurdu! Yeni Bir Harekata Gerek Kalmadı
Bakan Açıkladı! 50 Bin TL’lik Kredi İmkanı
Bakan Açıkladı! 50 Bin TL’lik Kredi İmkanı
​Başkan Erdoğan: Verilen Sözler Yerine Getirilmedi, Gereken Adımları Atacağız
​Başkan Erdoğan: Verilen Sözler Yerine Getirilmedi, Gereken Adımları Atacağız
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿