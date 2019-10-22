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Bu haber 22 Ekim 2019 23:30:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Koca, Şanlıurfa’daki Sağlık Personellerine Teşekkür Etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA, Şanlıurfa’daki sağlık çalışanlarına üstün başarılarından dolayı teşekkür etti.

​Koca, Şanlıurfa’daki Sağlık Personellerine Teşekkür Etti

İl Sağlık Müdürlüğü, Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA ile beraber sınır ilçelerinde bulundu. 

Yaralıları ziyaret eden Koca’ya eşlik eden Şanlıurfa İl sağlık Müdürü Emre Erkuş, ziyaret sonrasında şu açıklamalarda bulundu.




Erkuş, yaptığı açıklamada; “Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen Sağlık Bakanımız Dr.Fahrettin KOCA, Şanlıurfa Valilimiz Abdullah ERİN, İl Sağlık Müdürümüz ile  Akçakale ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde YPG/PKK’LI teröristler tarafından yapılan saldırılarda yaralanan ve tedavi gören vatandaşlarımızı ziyaret ederek sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. M. Emre ERKUŞ’tan bilgi aldı.

Sağlık bakanımız, sağlık personellerine gösterdikleri üstün başarı ve özveriden dolayı teşekkür etti.” İfadelerine yer verdi





Editör: Ahmet Şen 
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​Koca, Şanlıurfa’daki Sağlık Personellerine Teşekkür Etti
​Koca, Şanlıurfa’daki Sağlık Personellerine Teşekkür Etti
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya gelen sağlık Bakanı Dr. Fahrettin KOCA, Şanlıurfa’daki sağlık çalışanlarına üstün başarılarından dolayı teşekkür etti.
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