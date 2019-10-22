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Bu haber 22 Ekim 2019 21:30:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Hırsız Örümcek Adam Gibi Duvara Tırmanıp Hırsızlık Yaptı

Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Duvarları örümcek adam gibi tırmanan hırsız, çatıdan çatıya atlayarak gözüne kestirdiği bir eve girdi. Evden av tüfeği, ziynet eşyası ve para çalan hırsız, hastaneden dönen ev sahiplerinin geldiğini anlayınca kapıyı içeriden kilitleyip kaçtı.

​Hırsız Örümcek Adam Gibi Duvara Tırmanıp Hırsızlık Yaptı

Gaziantep Şahinbey ilçesine bağlı Hoşgör Mahallesi'nde yaşayan İlyas Yaşar Demir, 18 Ekim Cuma günü birlikte yaşadığı babasını hastaneye götürdüğü sırada eve hırsız girdi. Sabah saat 10:00 sıralarında meydana gelen olayda metruk binaların arasından geçerek gelen bir kişi, gözüne kestirdiği evlerde birileri olup olmadığı dinlemeye başladı. Örümcek adam gibi evlerin duvarlarına tırmanan hırsız, çatılarda gezindi. Girdiği bir evde alacak bir şey bulamayan hırsız, bir başka evin çatısına çıktı. Uzun süre etrafı izleyen hırsız, gözüne kestirdiği bir evin penceresinde bulunan korkuluğu sökerek pencereden eve girdi. Evden tüfek, bir miktar para ve ziynet eşyaları çalan hırsız evde başka bir şey olup olmadığına baktığı esnada İlyas Yaşar Demir ve ailesi hastaneden döndü. Bu sırada hırsız, evin kapısını içeriden kilitledi.



 

Kapının içeriden kilitli olduğunu anlayınca şoke oldular

Hastaneden dönen İlyas Yaşar, evin kapısını açamayınca kapının içeriden sürgüyle kilitlendiğini fark etti. Merdiven dayayarak pencereden evin içerisine bakan Demir, içerideki hırsızı gördü. Hemen evin diğer kapısına yönelen İlyas Demir kapıyı anahtarla açarak içeri girerken hırsız da eve girdiği pencereden kaçtı. Hırsız elindeki ruhsatlı tüfekle birlikte kayıplara karıştı. Hemen güvenlik kameralarına bakan İlyas Yaşar, polisi arayarak yardım istedi.

Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
 



Editör Ahmet Şen
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Asayiş
​Hırsız Örümcek Adam Gibi Duvara Tırmanıp Hırsızlık Yaptı
​Hırsız Örümcek Adam Gibi Duvara Tırmanıp Hırsızlık Yaptı
Gaziantep'te akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Duvarları örümcek adam gibi tırmanan hırsız, çatıdan çatıya atlayarak gözüne kestirdiği bir eve girdi. Evden av tüfeği, ziynet eşyası ve para çalan hırsız, hastaneden dönen ev sahiplerinin geldiğini anlayınca kapıyı içeriden kilitleyip kaçtı.
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