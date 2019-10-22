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Bu haber 22 Ekim 2019 19:30:45 Tarihinde eklenmiştir.

​Arkadaşını Aramak İçin Telefon İstedi Vermeyince Sırtından Bıçakladı

Arkadaşını aramak için parkta oturan gençten telefon isteyen K.P, telefonu alamayınca 23 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak kaçtı.

​Arkadaşını Aramak İçin Telefon İstedi Vermeyince Sırtından Bıçakladı

Olay Bursa Botanik Park'ta meydana geldi. 


 

Telefonunu Vermeyince Bıçaklandı

Alınan bilgiye göre, K.P. isimli şüpheli, gece saatlerinde telefonu olmadığını iddia ederek, parkta oturan B.Ç.'nin yanına giderek, arkadaşını arayacağını söyleyip telefonunu istedi. B.Ç. telefonunu vermeyeceğini söyleyince, şüpheli, belinden çıkardığı bıçak ile B.Ç.'yi sırtından bıçaklayarak, telefonu alıp arkadaşını aradı. Daha sonra çevredekilerin olayı görmesi üzerine telefonu bırakıp kaçtı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



 

Kaçan Şüpheli Her Yerde Aranıyor

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı B.Ç.'i Çekirge Devlet Hastanesine kaldırırken polis ekipleri olay yerini inceleme altına aldı. Öte yandan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Hastanede tedavi altına alınan B.Ç.'ni sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.




Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Arkadaşını Aramak İçin Telefon İstedi Vermeyince Sırtından Bıçakladı
​Arkadaşını Aramak İçin Telefon İstedi Vermeyince Sırtından Bıçakladı
Arkadaşını aramak için parkta oturan gençten telefon isteyen K.P, telefonu alamayınca 23 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak kaçtı.
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