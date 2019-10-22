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Bu haber 22 Ekim 2019 15:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

​Barış Pınarı şehidine Şanlıurfa’da Tören Düzenlendi

Barış Pınarı Harekatı'nda silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun naaşı, Şanlıurfa’da düzenlenen törenin ardından memleketi Kars'a gönderildi. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

​Barış Pınarı şehidine Şanlıurfa’da Tören Düzenlendi

Barış Pınarı Harekatı'nda Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu silah kazası sonucu şehit oldu. Tel Abyad bölgesinde şehit düşen asker için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Törenin ardından şehidin tabutu dualar eşliğinde omuzlara alınarak uçakla memleketi Kars'a gönderildi. Şehidin Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık köyünde defnedileceği öğrenildi. 




Editör: Ahmet Şen 
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