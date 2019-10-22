​ŞUSKİ Araçları, Artık Okul Servis Hizmeti de Verecek

ŞUSKİ Aracı, Servis Aracı Oldu

Tüm Urfa Belediyelerini Sesleniyoruz

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere merkez ilçe belediyeleri Haliliye, Eyyübiye ve Karaköprü ilçe belediyesi hizmet araçları, aracı olmayan veya çocuğunun servis ücretini ödeyemeyen vatandaşın çocuğunu evinden okuluna, okulundan evine taşıyarak hizmet verecek!Bu bizim editör görüşümüz! Her gün bunun gibi Urfa.com İhbar Hattına gelen onlarca mesaja, belediye araçlarının fotoğraflarını atan takipçilerimize artık verecek cevabımız kalmadığı için böyle yazmak zorunda kaldık.Olay şu: ŞUSKİ tarafından kiralanan ve personele tahsis edilen araç, aracı kullanan personelin çocuklarına servis aracı olduğu iddia edildi. Her gün okulun önünde ŞUSKİ aracını gören veliler duruma artık isyan etmeye başladı. İhbar hattımıza gelen bu ve buna benzer birçok mesajda vatandaşlar tepkilerini göstererek, araçların şahsi işlerde kullanılmasının yasaklanmasını talep etti.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Beytülmal bekçisi Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, olmak üzere tüm Urfa belediyelerine sesleniyoruz;“Artık personelinize kurum araçlarını özel işlerinde kullanmayı sert bir kararla yasaklayın! Yok eğer yasaklayamıyorsanız aracı olmayan, çocuğuna servis ücreti vermeyip okula yaya olarak gönderen tüm vatandaşın çocuğunu da belediye hizmet araçlarıyla taşıyın ki adil olun adaletli olun.”Editör: Ahmet Şen