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Bu haber 22 Ekim 2019 11:17:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Siverek’te Otomobil At Arabasına Çarptı: 2 Ağır Yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin at arabasına çarptığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

​Siverek’te Otomobil At Arabasına Çarptı: 2 Ağır Yaralı

Kaza, gece geç saatlerde Siverek - Adıyaman karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZR 3133 plakalı otomobil, gece karanlığında karayolunda ilerleyen at arabasına çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile at arabasını kullanan kişi ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle at arabası ve yol kenarında bulunan telefon direği parçalandı. Kazada otomobilde de büyük hasar meydana geldi.


 

Kazayı Yoldan Geçen Sürücüler Haber Verdi

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza nedeniyle Siverek - Adıyaman karayolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan araç ve at arabası olay yerinden çekildikten sonra, yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




Editör: Ahmet Şen 
 
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