​Barış Pınarı Harekatında Silah Kazası 1 Asker Şehit

Silah Kazası Sonucu Bir Askerimiz Şehit Oldu

- Barış Pınarı Harekatı bölgesinde silah kazası sonucu 1 şehitMilli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde silah kazası sonucunda ağır yaralanan bir askerin hastanede şehit düştüğünü duyurdu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekât Bölgesinde 21 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen silah kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” denildi.Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” İfadesine de yer verildi.Editör: Ahmet Şen