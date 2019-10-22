Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 22 Ekim 2019 12:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

​Esnaf Kendisi ile Aynı İşi Yapan Esnafa Saldırdı

Ev yemekleri yapan bir işletmeye, aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri sopa ve taşlarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

​Esnaf Kendisi ile Aynı İşi Yapan Esnafa Saldırdı

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü Gaziemir ilçesi 9 Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ev yemekleri yapan bir iş yeri, yakınlarında aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri tarafından basıldı. İş yerinin basılmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Saldırgan grup taş, sopa ve işletmenin önündeki sandalyelerle iş yerine saldırdı. Bu saldırı sırasında karı-koca olan işletme sahipleri Sedat Azar (54) ve eşi Cevriye Azar (46) yaralandı. Parmağında kırık ve çatlak, kolunda ise incinme meydana gelen Cevriye Azar hastaneden darp raporu aldı.


Polis, daha sonra saldırıya uğrayan işletme sahiplerinin şikayetleri üzerine kameraları incelemeye aldı ve saldırganları karakola götürdü. Karakolda ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.




 

Dehşet anları kamerada: Ellerine ne geçtiyse attılar

Öte yandan, saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganların eline ne geçtiyse fırlattığı, daha sonra başka iş yerleri sahiplerinin araya girdiği ve bir kadının da saldırı anında biber gazı sıktığı görülüyor.
Saldırıya uğrayan iş yeri sahibi aile ise yaptığı açıklamada, kendilerine saldıran grubun ilk kez saldırmadıklarını, daha önce de bir çok kez sözlü tacizde bulunduklarını iddia etti.




 

"Dükkanımızdaki camları indirdiler, her şeye zarar verdiler"

İş yeri sahibi Sedat Azar, "Bizim burada iş yapmamızı engellemek için sürekli sözlü taciz ve saldırı düzenliyorlardı. En son cumartesi günü pazar esnafı bizden sipariş verince bunu engellemek için tehdit etti. Siparişi engellenen pazarcı esnafı ile girdikleri tartışmadan sonra hınçlarını alabilmek için bize saldırdı. Dükkanımızdaki camları indirdiler, her şeye zarar verdiler. Eşimin parmağında kırık ve çatlak var; darp raporu aldı. Ailecek bir olup kalabalık bir şekilde hem bize hem de iş yerimize saldırdılar" dedi.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​2 Yıllık Evlilerdi! Bu Kararı Kendimiz Aldık Deyip Canlarına Kıydılar
​2 Yıllık Evlilerdi! Bu Kararı Kendimiz Aldık Deyip Canlarına Kıydılar
Bir şahıs karısını silahla vurarak öldürdü ardından intihar etti. 2 yıllık evli çiftin cansız bedenleri evlerinde polis tarafından bulundu.
​Esnaf Kendisi ile Aynı İşi Yapan Esnafa Saldırdı
​Esnaf Kendisi ile Aynı İşi Yapan Esnafa Saldırdı
Ev yemekleri yapan bir işletmeye, aynı işi yapan başka bir işletmenin sahipleri sopa ve taşlarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü dehşet anları, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
​Çocukların Kavgasına Büyükler De Karıştı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
​Çocukların Kavgasına Büyükler De Karıştı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
Site içerisinde çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık savaş alanına döndü. Çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.
​Barış Pınarı Harekatında Silah Kazası 1 Asker Şehit
​Barış Pınarı Harekatında Silah Kazası 1 Asker Şehit
Millî Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde 21 Ekim’de meydana gelen silah kazası sonucunda bir askerin ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit düştüğünü bildirdi.
​Emine Bulut Cinayetinde Karar Belli Oldu! Kadınlar Katil Kocaya Saldırdı
​Emine Bulut Cinayetinde Karar Belli Oldu! Kadınlar Katil Kocaya Saldırdı
Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldüren tutuklu sanık Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyetinin bu kararı sonrası Emine Bulut'un kardeşleri sanık Fedai Varan'a saldırı girişiminde bulunmasıyla salonda arbede yaşandı. Polis ekipleri, salonu boşaltırken, adliye bahçesinde de iki grup kadın arasında tartışma yaşandı.
​Erdoğan: İnanın sigara haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, haramdır dedi
​Erdoğan: İnanın sigara haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, haramdır dedi
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuştu.
​3 Belediye Başkanı Görevden Alındı
​3 Belediye Başkanı Görevden Alındı
Yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı.
​Tarlada korkunç cinayet
​Tarlada korkunç cinayet
Bir kişi tarlada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
​Ağaçların Arasına Saklanan Sapık, Genç Kızı Taciz Etti
​Ağaçların Arasına Saklanan Sapık, Genç Kızı Taciz Etti
24 yaşındaki bir genç kız, arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra parkta saklanan bir kişi tarafından tacize uğradığını iddia etti. Genç kız polis merkezine giderek şikayetçi olurken, yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
Fuhuşun İki Engelli Lideri Tarlaya İşçi Götürüyoruz Diye Kadın Pazarlamışlar
Fuhuşun İki Engelli Lideri Tarlaya İşçi Götürüyoruz Diye Kadın Pazarlamışlar
İki engelli şahsın liderliğini yaptığı fuhuş şebekesi düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 24'ü kadın 54 zanlı gözaltına alınırken, şüphelilerin teknik takipte polise yakalanmamak için kadına "lüks araba" dedikleri ortaya çıktı.
​İnternet Üzerinden İneklerini Satmak İsterken Dolandırıldılar
​İnternet Üzerinden İneklerini Satmak İsterken Dolandırıldılar
Borçlarını ödemek için bir alışveriş sitesi üzerinden 9 ineğini satmak isteyen yaşlı çift, 39 bin 500 TL dolandırıldı. 3 yıllık emeklerinin yok olmasına üzülen çift, hayvanların parası ile ödeyecekleri borçlarını düşünüyor.
Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
​2 Yıllık Evlilerdi! Bu Kararı Kendimiz Aldık Deyip Canlarına Kıydılar
​2 Yıllık Evlilerdi! Bu Kararı Kendimiz Aldık Deyip Canlarına Kıydılar
​Esnaf Kendisi ile Aynı İşi Yapan Esnafa Saldırdı
​Esnaf Kendisi ile Aynı İşi Yapan Esnafa Saldırdı
​Siverek’te Otomobil At Arabasına Çarptı: 2 Ağır Yaralı
​Siverek’te Otomobil At Arabasına Çarptı: 2 Ağır Yaralı
​TBMM'de Nöbetçi Bakan Uygulaması Bu Hafta Başlayacak
​TBMM'de Nöbetçi Bakan Uygulaması Bu Hafta Başlayacak
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:12
Güneş
06:32
Öğle
12:14
İkindi
15:18
Akşam
17:47
Yatsı
19:02
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿