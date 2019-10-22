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Bu haber 22 Ekim 2019 09:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Albayrak: Suriyelilere Harcadığımız 40 Milyar Dolar Ekonomimizi Kötü Etkiledi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye’de resmi rakamlara göre bulunan 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıya harcanan 40 milyar dolardan fazla paranın ekonomiyi kötü etkilediğini belirtti.

​Albayrak: Suriyelilere Harcadığımız 40 Milyar Dolar Ekonomimizi Kötü Etkiledi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan ekonomideki kötü gidiş hakkında yorumda bulundu. Albayrak, Türkiye’de resmi rakamlara göre bulunan 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı için harcanan 40 milyar dolardan fazla paranın ekonomiyi kötü etkilediğini belirtti. 



 

Albayrak: 40 Milyon Dolardan Fazla Harcadık

Albayrak, yaptığı açıklamada; Ekonomi iç ve duş şoklara karşı önemli bir direniş gösterdi. Ağustosta 5.1 milyar dolar oldu cari fazla. Türkiye bir rekor kırdı. Enflasyon tek hanelere indi. Önümüzdeki sene itibariyle yüzde 5'lik büyüme bekliyoruz. Türkiye'de 3,6 milyon mülteci var. Bölgede DEAŞ ve YPG terörüyle uğraşıyoruz. 40 milyar dolardan fazla harcadık, bu da ekonomimizi etkiliyor." İfadelerine yer verdi.




Editör: Ahmet Şen 


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Ekonomi
​Albayrak: Suriyelilere Harcadığımız 40 Milyar Dolar Ekonomimizi Kötü Etkiledi
​Albayrak: Suriyelilere Harcadığımız 40 Milyar Dolar Ekonomimizi Kötü Etkiledi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye’de resmi rakamlara göre bulunan 3,6 milyon Suriyeli sığınmacıya harcanan 40 milyar dolardan fazla paranın ekonomiyi kötü etkilediğini belirtti.
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