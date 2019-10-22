​Albayrak: Suriyelilere Harcadığımız 40 Milyar Dolar Ekonomimizi Kötü Etkiledi

Albayrak: 40 Milyon Dolardan Fazla Harcadık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan ekonomideki kötü gidiş hakkında yorumda bulundu. Albayrak, Türkiye’de resmi rakamlara göre bulunan 3,6 milyon Suriyeli sığınmacı için harcanan 40 milyar dolardan fazla paranın ekonomiyi kötü etkilediğini belirtti.Albayrak, yaptığı açıklamada; Ekonomi iç ve duş şoklara karşı önemli bir direniş gösterdi. Ağustosta 5.1 milyar dolar oldu cari fazla. Türkiye bir rekor kırdı. Enflasyon tek hanelere indi. Önümüzdeki sene itibariyle yüzde 5'lik büyüme bekliyoruz. Türkiye'de 3,6 milyon mülteci var. Bölgede DEAŞ ve YPG terörüyle uğraşıyoruz. 40 milyar dolardan fazla harcadık, bu da ekonomimizi etkiliyor." İfadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen