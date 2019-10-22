Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 22 Ekim 2019 08:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

​URFEST, Erdoğan tarafından Uygun Görülerek Cumhurbaşkanlığı Himayesine Alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan uygun gördü. URFEST Gastronomi Festivali Cumhurbaşkanlığımız himayesine alındı.

​URFEST, Erdoğan tarafından Uygun Görülerek Cumhurbaşkanlığı Himayesine Alındı

Şehrimizin patentli lezzetleri başta olmak üzere yöresel lezzetlerin tanıtıldığı Şanlıurfa’nın gastronomi festivali olan URFEST Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.



URFEST, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile kurulan ve ilçe belediyeleri, ŞUTSO, Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Şanlıurfa ESOB’un hissedar olduğu, Turizm Geliştirme AŞ’nin girişimiyle, URFEST Gastronomi Festivali Cumhurbaşkanlığımız himayesine alındı.


Cumhurbaşkanlığı himayesine giren URFEST’in yetki belgesi sosyal medya hesaplarından hızla yayılmaya başlanırken, vatandaşlar atılan bu adımdan memnun olduklarını dile getirdiler.




URFEST için verilen yetki belgesinde;
“Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş tarafından organize edilen “3. Uluslararası URFEST Gastronomi Festivali’nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülmesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülmüştür” ibaresi yer aldı

Şanlı şehrimiz Urfa’mıza Hayırlı Olsun…


 




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​URFEST, Erdoğan tarafından Uygun Görülerek Cumhurbaşkanlığı Himayesine Alındı
​URFEST, Erdoğan tarafından Uygun Görülerek Cumhurbaşkanlığı Himayesine Alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan uygun gördü. URFEST Gastronomi Festivali Cumhurbaşkanlığımız himayesine alındı.
​Yalçınkaya: TİM Hariç, Belediye ve STK’lar Sırtını Akçakale’ye Döndü
​Yalçınkaya: TİM Hariç, Belediye ve STK’lar Sırtını Akçakale’ye Döndü
Barış Pınarı harekâtının merkezi konumunda bulunan Akçakale’nin Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) dışında hiçbir belediye ve sivil toplum kuruluşunun yüzünü Akçakale’ye dönmediğini belirterek, tüm Ulusa destek çağrısında bulundu.
Şanlıurfa’daki Otomobile Silahlı Saldırı Düzenlemişlerdi! Operasyon Yapıldı! 14 Gözaltı
Şanlıurfa’daki Otomobile Silahlı Saldırı Düzenlemişlerdi! Operasyon Yapıldı! 14 Gözaltı
Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya karışan 14 kişi eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalanan zanlılardan 10'u tutuklandı.
​Şanlıurfa’da Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı
​Şanlıurfa’da Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı
Şanlıurfa’da valilik tarafından alınan kararla, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay süreyle yasaklandı.
Tel Abyad'da Yaralanan Siviller Şanlıurfa’ya Getirildi
Tel Abyad'da Yaralanan Siviller Şanlıurfa’ya Getirildi
Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da terör örgütünün ev ve yollara tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralanan siviller Türkiye'ye getiriliyor.
​Şehit Babaları Şanlıurfa Sınırındaki Çocuklara Harçlık Dağıttı
​Şehit Babaları Şanlıurfa Sınırındaki Çocuklara Harçlık Dağıttı
Şehit babaları, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine gelerek,çocuklara harçlık dağıttılar.
​Şanlıurfa'nın Sınır İlçelerinde Okullar 5 gün Tatil
​Şanlıurfa'nın Sınır İlçelerinde Okullar 5 gün Tatil
Şanlıurfa’nın sınır ilçeleri olan Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik'te eğitime verilen ara 5 gün daha uzatıldı.
​Şanlıurfa Trafik Ekipleri Kural İhlali Yapanları Affetmiyor
​Şanlıurfa Trafik Ekipleri Kural İhlali Yapanları Affetmiyor
Şanlıurfa trafiğinde güvenlik arttırılıyor. Şanlıurfa Trafik Şube Müdürlüğü Şanlıurfa sokaklarında trafiği ihlal edenlere göz açtırmıyor.
​Şanlıurfa’nın Son Kürkçüleri Zamana Direniyor
​Şanlıurfa’nın Son Kürkçüleri Zamana Direniyor
Şanlıurfa’da geçmişte kışın erkeklerin soğuktan korunmak için tercih ettiği, yöreye özgü olan kürklerin son ustaları, mesleği yaşatmaya çalışıyor.
​Başkan Bayık, Terör Mağduru Aileleri Ziyaret Etti
​Başkan Bayık, Terör Mağduru Aileleri Ziyaret Etti
Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, terör mağduru aileleri ziyaret etti.
​Şanlıurfa’da Odun Talaşının Altında 254 Kilo Esrar Bulundu
​Şanlıurfa’da Odun Talaşının Altında 254 Kilo Esrar Bulundu
Şanlıurfa'da yapılan operasyonda odun talaşının altına gizlenmiş 254 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
​Suriye’de Yakalanan DEAŞ’lılar Şanlıurfa’ya Getiriliyor
​Suriye’de Yakalanan DEAŞ’lılar Şanlıurfa’ya Getiriliyor
Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda ABD ile Türkiye’nin anlaşması üzerine YPG terör örgütünün elindeki DEAŞ’lılar aileleriyle birlikte Türkiye’ye getiriliyor.
​URFEST, Erdoğan tarafından Uygun Görülerek Cumhurbaşkanlığı Himayesine Alındı
​URFEST, Erdoğan tarafından Uygun Görülerek Cumhurbaşkanlığı Himayesine Alındı
​Operasyon Emri Bekleyen Komandoya Yıldırım Çarptı
​Operasyon Emri Bekleyen Komandoya Yıldırım Çarptı
​Barış Pınarı Harekatında Silah Kazası 1 Asker Şehit
​Barış Pınarı Harekatında Silah Kazası 1 Asker Şehit
​Fazla Mesai Ücretine 13 Kuruş Zam!
​Fazla Mesai Ücretine 13 Kuruş Zam!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:12
Güneş
06:32
Öğle
12:14
İkindi
15:18
Akşam
17:47
Yatsı
19:02
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿