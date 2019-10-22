​URFEST, Erdoğan tarafından Uygun Görülerek Cumhurbaşkanlığı Himayesine Alındı

Şehrimizin patentli lezzetleri başta olmak üzere yöresel lezzetlerin tanıtıldığı Şanlıurfa’nın gastronomi festivali olan URFEST Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı.URFEST, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile kurulan ve ilçe belediyeleri, ŞUTSO, Şanlıurfa Ticaret Borsası ve Şanlıurfa ESOB’un hissedar olduğu, Turizm Geliştirme AŞ’nin girişimiyle, URFEST Gastronomi Festivali Cumhurbaşkanlığımız himayesine alındı.Cumhurbaşkanlığı himayesine giren URFEST’in yetki belgesi sosyal medya hesaplarından hızla yayılmaya başlanırken, vatandaşlar atılan bu adımdan memnun olduklarını dile getirdiler.URFEST için verilen yetki belgesinde;“Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş tarafından organize edilen “3. Uluslararası URFEST Gastronomi Festivali’nin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülmesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülmüştür” ibaresi yer aldıŞanlı şehrimiz Urfa’mıza Hayırlı Olsun…Editör: Ahmet Şen