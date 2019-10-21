Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Ekim 2019 22:30:54 Tarihinde eklenmiştir.

Canpolat, Mahalle Gezilerine Devam Ediyor

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Sancaktar Mahallesinde incelemelerde bulundu.

Canpolat, Mahalle Gezilerine Devam Ediyor

Başkan Canpolat, “Vatandaşlarımızın mutluluğu için var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği mahalle gezilerine, Sancaktar Mahallesi ile devam etti. Mahalle sakinleri ile görüşerek, sohbet eden Başkan Canpolat, mahallede yürütülen çalışmaları da yerinde inceledi. Çalışmalara ilişkin teknik ekipten bilgiler alan Başkan Canpolat, “Sancaktar mahallemizde şuanda çalışmayı başlattık. Bu sokakta kışın yağmur yağdığı zaman evlerimizi su basıyordu. Aynı zamanda sokakta göllenme meydana geliyordu. Kod seviyesi ve yağmur suyu drenajı ile ilgili problemi vardı. Şuan yağmur drenaj hattını çekiyoruz. Akabinde parke döşemem işlemlerini tamamladıktan sonra mahallelimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.



 

“CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İlçe genelinde merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmaların devam ettiğine de değinen Başkan Mehmet Canpolat, “Haliliye’mizin her sokağında her caddesinde adım adım vatandaşlarımızın mutluluğu için onların yaşadığı sıkıntılarla alakalı olarak onlarım çözüm noktasında tüm personellerimiz tüm müdürlüklerimiz var gücü ile çalışmaya devam ediyor. Canla başla yürüttüğümüz çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Sancaktar Mahallesinde çocukların yoğun ilgisi karşılaşan Başkan Mehmet Canpolat, çocuklarla da sohbet edip fotoğraf çektirdi. Başkan Canpolat, temaslarının ardından buradan ayrıldı. 




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Yurt
Canpolat, Mahalle Gezilerine Devam Ediyor
Canpolat, Mahalle Gezilerine Devam Ediyor
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Sancaktar Mahallesinde incelemelerde bulundu.
​Mehmet Kaya, Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı
​Mehmet Kaya, Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 'nü kutladı.
​Siverek TSO, Diyarbakır Akreditasyon Çalıştayında
​Siverek TSO, Diyarbakır Akreditasyon Çalıştayında
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır'da ilk kez düzenlediği akreditasyon çalıştayı ile 269 oda ve borsa genel sekreterleri ve akreditasyon sorumlularını Diyarbakır’da bir araya getirdi.
Viranşehir'de Aİle ve Çocuklara Psiko-Sosyal Destek
Viranşehir'de Aİle ve Çocuklara Psiko-Sosyal Destek
​Viranşehir Sosyal Hizmet Merkezi, Barış Pınarı Harekatı’nın gerçekleştiği ilçece süreçten olumsuz etkilenen aile ve çocuklara yardımcı oldu.
​Vali Erin Muhtarlar Gününü Kutladı
​Vali Erin Muhtarlar Gününü Kutladı
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 19 Eylül Muhtarlar Gününü tebrik etti.
​ İstanbul Sanayi Odası ve İş Dünyası Temsilcileri, ŞUTSO’da Bir Araya Geldi
​ İstanbul Sanayi Odası ve İş Dünyası Temsilcileri, ŞUTSO’da Bir Araya Geldi
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri’nden oluşan heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ŞUTSO) iş dünyası temsileriyle toplantıda, bir araya geldi.
Vekil Özyavuz'dan Yalçın’a Başsağlığı
Vekil Özyavuz'dan Yalçın’a Başsağlığı
MHP MYK Üyesi, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim ÖZYAVUZ, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a başsağlığında bulundu.
Siverek CHP’den Bir İstifa Daha
Siverek CHP’den Bir İstifa Daha
CHP'den bir istifa daha CHP Siverek ilçe başkan yardımcısı Mehmet şükrü kulaklı istifa etti.
​ŞANLIURFA’DAN BARIŞ PINARI HAREKÂTINA TAM DESTEK
​ŞANLIURFA’DAN BARIŞ PINARI HAREKÂTINA TAM DESTEK
Şanlıurfa’da sivil toplum Kuruluşları başkanlarının katılımıyla Barış Pınarı Harekâtına destek açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada destek mesajları verildi.
​ŞUTSO ÜYELERİ’NE BİR HİZMET DAHA: ALBARAKA TÜRK İLE PROTOKOL İMZALANDI
​ŞUTSO ÜYELERİ’NE BİR HİZMET DAHA: ALBARAKA TÜRK İLE PROTOKOL İMZALANDI
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Albaraka Türk Katılım Bankası Güney Anadolu Bölge Müdürü İbrahim Halil Dülger arasında odamız üyelerine finansmanda avantajlar sağlayacak anlaşma imzalandı.
​Vali Erin, Yaralıları Ziyaret Etti
​Vali Erin, Yaralıları Ziyaret Etti
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç’a atılan mühimmatların patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Erin, Suruç Devlet Hastanesi’nde de tedavisi devam eden yaralıları ziyaret etti.
İl Müftüsü Taştan, Barış Harekatında Hayatını Kaybeden Vatandaşların Taziyesine Katıldı
İl Müftüsü Taştan, Barış Harekatında Hayatını Kaybeden Vatandaşların Taziyesine Katıldı
Şanlıurfa İL Müftüsü Mehmet Taştan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hain terör örgütü tarafından atılan havan topu sonucu hayatını kaybeden Suruçlu vatandaşların taziyelerine katıldı
​Belediye Başkanı Muhtarlara Tabut Hediye Etti
​Belediye Başkanı Muhtarlara Tabut Hediye Etti
Canpolat, Mahalle Gezilerine Devam Ediyor
Canpolat, Mahalle Gezilerine Devam Ediyor
​Emine Bulut Cinayetinde Karar Belli Oldu! Kadınlar Katil Kocaya Saldırdı
​Emine Bulut Cinayetinde Karar Belli Oldu! Kadınlar Katil Kocaya Saldırdı
​Yalçınkaya: TİM Hariç, Belediye ve STK’lar Sırtını Akçakale’ye Döndü
​Yalçınkaya: TİM Hariç, Belediye ve STK’lar Sırtını Akçakale’ye Döndü
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:11
Güneş
06:31
Öğle
12:15
İkindi
15:19
Akşam
17:49
Yatsı
19:03
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿