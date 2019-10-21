​Yalçınkaya: TİM Hariç, Belediye ve STK’lar Sırtını Akçakale’ye Döndü

Akçakale’de Kısıtlı İmkanlarda Harekata Destek Verdik

Yalçınkaya: TİM Haricinde Yardım Eli Uzatılmadı

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Barış Pınarı Harekatının hazırlandığı günden itibaren, belediyenin tüm imkanlarıyla Askeri birliklerin hizmetinde olduğunu ve kısıtlı imkanlara rağmen harekatın ilk gününden beri tüm ekipleriyle dimdik ayakta olduklarını belirterek maalesef TİM dışında herhangi bir belediye veya sivil toplum kuruluşundan destek göremedik dedi.Akçakaleye Gönül Harekatı Köprüsünü başlatan Yalçınkaya konu hakkında şu açıklamada bulundu : “Akçakale, Barış Pınarı Harekâtı’nın başlangıç merkezi konumundadır. Yaklaşık 8 yıldır devam eden Suriye meselesinde ülkemize zorunlu göç etmek durumunda kalan 5 Milyona yakın mülteci kardeşimizin 3 milyonu Akçakale’den Yurdumuza giriş yapmıştır. Suriye sınırında Şanlı Bayrağımızı büyük bir onur ve gururla dalgalandıran Akçakaleliler, Suriye meselesinde en büyük sıkıntıyı yaşamış, en ızdıraplı çileyi çekmiştir. Akçakale Gümrük Kapısının 2015 yılından bu yana kapalı olması nedeniyle ticaret durmuş, esnaflarımız siftahsız kepenk kapatmaya başlamıştır. Yaşanan bunca acıya rağmen Muhacire Ensar olan Akçakaleliler, Suriyeli kardeşleriyle ekmeğini bölüşmüş, onlara kol kanat germiştir. Bugün itibariyle Akçakale’de 115 Bin Vatandaşımıza ilaveten 125 Bin Suriyeli mülteci ikamet etmektedir. Tek gayemiz, Barış Pınarı Harekâtı sonrasında Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güven içerisinde evlerine dönmeleridir. Akçakale Belediyesi kısıtlı imkânları, mütevazi personel ve iş makinalarıyla harekât hazırlıklarının başladığı ilk andan itibaren Askeri Birliklerimizin emrinde ve hizmetindedir. Ayrıca, hain terör örgütünün roket ve havan topu saldırılarıyla can veren, yaralanan tüm vatandaşlarımızın hizmetine koşulmuştur. İlçemizde konuşlu bulunan tüm Askeri Birliklerin temizlik hizmetleri kısıtlı imkânlarımızla sürdürülmektedir. Belediyemizin güvenli bir şekilde ilçe ve askeri birlik temizliğini yapabilmesi için acil olarak mini iş makinası, yol süpürme makinası, ekskavatör ve çöp konteynerleri gibi makine ve ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır.’’Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar’ın girişimi ve gayretleriyle Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin İsmail Gülle başkanlığında Akçakale’ye uzattığı yardım eli ve birkaç gönüllü kuruluşun mütevazi yardımları dışında ne yazık ki hiçbir Sivil Toplum Kuruluşu, hiçbir Belediye Akçakale’ye yüzünü döndürmediğini ifade eden Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya;“Sınır boylarında boşaltılan mahallerimizin sakinleri barınma kamplarında bulunmaktadır. İnsani yardım kapsamında acil olarak gıda malzemeleri, giyecek, temizlik malzemeleri, battaniye, çocuk maması ve çocuk bezi, ilaç gibi insani ihtiyaçlarımız bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan, tüm İş Alemine Barış Pınarı Harekatı’na destek olmaları çağrısında bulunmuştur. Bu kapsamda; başta tüm Siyasi Partilerimiz, İl, İlçe ve Büyükşehir Belediyelerimiz olmak üzere; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu’na, TÜSİAD’a, MÜSİAD’a, MİSİAD’a, ASKON’a, Sanayici ve İşadamları Derneklerimize, Hamiyetperver, Hayırsever İnsanlarımıza ve NECİP TÜRK MİLLETİ’ne açık çağrıda bulunuyoruz. Gelin, Akçakale’ye Gönül Köprüsü Harekatı’na sizler de katılın. Binlerce mağdur, yardıma muhtaç Vatandaşımıza, sahipsiz ve kimsesiz yavrularımıza sıcak ve şefkatli ellerinizi uzatın. Biliyoruz ve inanıyoruz ki bu çağrımız karşılıksız kalmayacak ve zor zamanlarda dünyada eşi benzeri görülmemiş dayanışma örneği gösteren NECİP TÜRK MİLLETİ, Siyasi Partilerimiz, Oda ve Derneklerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve Belediyelerimiz Akçakale’yle Gönül Köprüsü kuracaklardır. Haydi Bir daha.. Kurtuluş Savaşı Ruhuyla, Sakarya Meydan Muharebesi İmanıyla, Kore Savaşı kararlılığıyla, Kıbrıs Barış Harekatı azmiyle Akçakale’ye koşun.. Unutmayın binlerce Akçakaleli, binlerce yavrumuz sizden gelecek şefkat elini dört gözle beklemektedir.’’ şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen