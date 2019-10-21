Antepli Vatandaş: Elim kırılsaydı da Ak Parti’ye oy vermeseydim

Sel Felaketinde Maddi Hasar Meydana Geldi

Elim Kırılsaydı da Ak Parti’ye Oy Vermeseydim

Gaziantep kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti. Gaziantep kent merkezinde dün öğleden sonra gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından sağanak yağış ekili oldu. Yaklaşık bir saat süren yağmur nedeniyle tıkanan mazgallar sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla vatandaşlar araçlarından çıkarıldı.Öte yandan yağmur nedeniyle tek taraflı ve maddi hasarlı kaza da meydana geldi. Sel suları nedeniyle kapağı açılan rögara bir otomobilin lastiği düştü. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.Bir vatandaş sel felaketi yaşadıklarını ifade ederek belediyeye isyan etti. Arabaların çamura saplandığı yerden araçlarını çıkaramayan vatandaşların oluşturduğu kalabalık arasında cep telefonu kamerasıyla video çekerek sesini duyurmak isteyen vatandaş; “Sel felaketi yaşadık, medya bile gelmedi. Gelip şu insanların halini bir görselerdi. Hiç kimsenin umurunda değil. Seçim zamanı oy istemeye gelirler. Elim kırılsaydı da Ak Parti’ye oy vermeseydim” diyerek isyan etti.Editör: Ahmet Şen