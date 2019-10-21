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Bu haber 21 Ekim 2019 23:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Belediye Başkanı Muhtarlara Tabut Hediye Etti

Belediye Başkanı, muhtarlar Günü dolayısıyla tabut hediye etti. Ercengiz, “Bizim en sevdiklerimiz, en kıymetlilerimiz onlara yakışan şekilde son yolculuğuna uğurlansın” dedi.

​Belediye Başkanı Muhtarlara Tabut Hediye Etti

Burdur Belediye Başkanı CHP’li Orkun Ercengiz, Muhtarlar Günü dolayısıyla yemekte bir araya geldiği muhtarlara, gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde gelen talep üzerine 51 tabut siparişi verdiğini söyledi.



 

51 Köye Tabut Teslim Edildi

Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre Başkan bunun gerekçesini de “Biz ölüsüne de dirisine de sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı içerisinde bizlerin cenazelerine yakışan bir tabutumuzu köylerimize yapalım dedim. 51 Köy muhtarımıza teslim edilmek üzere tabutların yapılması için talimatımızı verdik. Bizim en sevdiklerimiz, en kıymetlilerimiz onlara yakışan şekilde son yolculuğuna uğurlansın. Bize yakışanın bu olduğunu düşünüyorum. Kasım ayı içerisinde tüm muhtarlarımıza yaptırdığımız tabutları teslim edeceğiz.” diye açıkladı.




 

Muhtarlar Teşekkür Etti

Tabutlar için teşekkür eden Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aktaş da Başkan’a çiçek verdi.




Editör: Ahmet Şen 
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​Belediye Başkanı Muhtarlara Tabut Hediye Etti
​Belediye Başkanı Muhtarlara Tabut Hediye Etti
Belediye Başkanı, muhtarlar Günü dolayısıyla tabut hediye etti. Ercengiz, “Bizim en sevdiklerimiz, en kıymetlilerimiz onlara yakışan şekilde son yolculuğuna uğurlansın” dedi.
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