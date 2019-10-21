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Bu haber 21 Ekim 2019 16:08:28 Tarihinde eklenmiştir.

​Mehmet Kaya, Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 'nü kutladı.

​Mehmet Kaya, Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Gazeteciler Gününü kutladı.



 

Kaya: Basın Demokrasının Vazgeçilmez Unsurlarından birisidir

Demokrasimizin  vazgeçilmez unsurlarından birisinin Basın olduğunu belirten Başkan Kaya şunları söyledi; "Tarafsız ve doğru biçimde kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstererek mesleğini icra eden, zorlu koşullar içerisinde kamuoyunun her türlü olaydan haberdar olması için en hızlı şekilde mücadele eden ve geceli gündüzlü çalışmalarını sürdüren tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlarım."





Editör: Ahmet Şen
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​Mehmet Kaya, Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı
​Mehmet Kaya, Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KAYA, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü 'nü kutladı.
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