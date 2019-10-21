​Mehmet Kaya, Dünya Gazeteciler Gününü Kutladı

Kaya: Basın Demokrasının Vazgeçilmez Unsurlarından birisidir

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü sebebiyle bir mesaj yayımlayan Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Gazeteciler Gününü kutladı.Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından birisinin Basın olduğunu belirten Başkan Kaya şunları söyledi; "Tarafsız ve doğru biçimde kişi hak ve özgürlüklerine saygı göstererek mesleğini icra eden, zorlu koşullar içerisinde kamuoyunun her türlü olaydan haberdar olması için en hızlı şekilde mücadele eden ve geceli gündüzlü çalışmalarını sürdüren tüm gazetecilerin 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutlarım."Editör: Ahmet Şen