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Bu haber 21 Ekim 2019 09:50:27 Tarihinde eklenmiştir.

​Siverek TSO, Diyarbakır Akreditasyon Çalıştayında

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Diyarbakır'da ilk kez düzenlediği akreditasyon çalıştayı ile 269 oda ve borsa genel sekreterleri ve akreditasyon sorumlularını Diyarbakır’da bir araya getirdi.

​Siverek TSO, Diyarbakır Akreditasyon Çalıştayında

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) ev sahipliğinde Diyarbakır’da 17-19 Ekim 2019 Tarihleri arasında 3 gün boyunca sürecek olan akreditasyon çalıştayına Siverek Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yeliz AKIN ve Akreditasyon Sorumlusu Mahmut AKÇİÇEK' in katıldığı toplantıya, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile oda ve borsa başkanları, genel sekreterleri ve akreditasyon sorumluları katıldı.



Toplantıda konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yürütülen akreditasyon sisteminin oda ve borsalarda kalite bilincinin yerleşmesine, yükselmesine ve iş dünyası nezdinde saygınlığının artmasına katkı sunduğunu söyledi. Yeşil, “Çalıştay çerçevesinde oda ve borsalarımız akreditasyon sistemlerini karşılaştırarak eksik yönlerini gidermeyi oda ve borsa üyelerine daha kaliteli hizmet vermeyi ayrıca kurumsal kapasitelerinin artırılması hedeflemektedir. Bu bağlamda yapılacak akreditasyon çalıştayının Oda ve Borsalarımız için verimli geçeceğine inanıyorum. Oda ve borsalarımızın beş yıldızlı olması için yurt içinde ve yurt dışında gece gündüz demeden 365 gün çalışmalar yürüten, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ na da huzurlarınızda teşekkür ediyor, oda ve borsalarımızın hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırması için önemli bir araç olan Akreditasyon sistemi çalıştayının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.







Daha sonra konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz ise çalıştaya ev sahipliği yapan Diyarbakır TSO ve DTB’ye teşekkür ederek, camianın geleceği açısından çok önemli olan akreditasyon sistemi çalışmalarına TOBB’un verdiği öneme değindi. Akreditasyon sisteminin önce üyeye sonra oda ve borsaya topyekun memlekete kazandırdığını belirterek, TOBB’un bu işteki başarısı çok açık bir şekilde ortadadır. Akreditasyon sistemini artık Orta Asya ülkelerine ihraç eder hale gelmiş bulunmaktayız “ diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından takım ruhu eğitimi ile başlayan çalıştay 8 farklı konuda gerçekleşecek sunumlarla devam edecek.





Editör: Ahmet Şen 
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​Siverek TSO, Diyarbakır Akreditasyon Çalıştayında
​Siverek TSO, Diyarbakır Akreditasyon Çalıştayında
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