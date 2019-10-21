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Bu haber 21 Ekim 2019 18:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

​3 Belediye Başkanı Görevden Alındı

Yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve halen görevine devam eden 3 HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı.

​3 Belediye Başkanı Görevden Alındı

Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’da jandarma ekipleri, yürütülen terör soruşturması nedeniyle sabah saatlerinde operasyon düzenledi. 



 

Eski Büyükşeir Beldiye Başkanları Gözaltına Alındı

Operasyon kapsamında, İçişleri Bakanlığında görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rozda Nazlıer gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.






Editör: Ahmet Şen 
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