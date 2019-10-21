​3 Belediye Başkanı Görevden Alındı

Eski Büyükşeir Beldiye Başkanları Gözaltına Alındı

Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’da jandarma ekipleri, yürütülen terör soruşturması nedeniyle sabah saatlerinde operasyon düzenledi.Operasyon kapsamında, İçişleri Bakanlığında görevden alınan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rozda Nazlıer gözaltına alındı.Gözaltına alınan zanlıların ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Editör: Ahmet Şen