Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Ekim 2019 08:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa İl Jandarma Komutanı, Sınır Bölgesinde Silahları Kuşandı

Şanlıurfa Jandarma İl Komutanı elinde silah Suriye sınırında görevdeydi. Görevlerini bu zamana kadar layıkıyla yerine getiren kahraman askerlerimize destek vermek için sınır bölgesinde silah kuşanan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlandığını da çektirdikleri fotoğrafla gözler önüne serdi.

​Urfa İl Jandarma Komutanı, Sınır Bölgesinde Silahları Kuşandı

Geldiği günden belli Urfa'da jandarma bölgesindeki asayiş olaylarında ciddi manada azalmasına sebep olan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Barış Pınarı Harekatı Kapsamında Şanlıurfa sınırında savaştı. 



 

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Sevkiyatlarına Engel Oldu

Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, sınır bölgesinde bulunan çocuklarla fotoğraf çektirerek, bölgeye huzur getirdiklerini gözler önüne serdi. Özellikle Şanlıurfa’da uyuşturucu tekerine çomak sokan Kirişçi, bölgede çok sayıda uyuşturucu sevkiyatını da engelledi. 



 

Savaşın Gizli Mimarları

Vatanı için gözünü kırpmayan Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi’nin Şanlıurfa’da görev yapması bölge halkı için büyük şans oldu. Ayrıca Suriye'deki operasyonu Savaşı'nın gizli mimarlarından olan Kirişçi ve onun gibi devlet adamları askerlerimizin en az hasarla dönmesindeki büyük paya sahip oldu.


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
​Urfa İl Jandarma Komutanı, Sınır Bölgesinde Silahları Kuşandı
​Urfa İl Jandarma Komutanı, Sınır Bölgesinde Silahları Kuşandı
Şanlıurfa Jandarma İl Komutanı elinde silah Suriye sınırında görevdeydi. Görevlerini bu zamana kadar layıkıyla yerine getiren kahraman askerlerimize destek vermek için sınır bölgesinde silah kuşanan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlandığını da çektirdikleri fotoğrafla gözler önüne serdi.
​Polis Kapıyı Açtırdı, İki Genç Evde Ölü Bulundu
​Polis Kapıyı Açtırdı, İki Genç Evde Ölü Bulundu
Arkadaşlarının haber alamadığı iki genç, kaldıkları evde polis ekipleri tarafından ölü olarak bulundu.
​Oğluyla Tartışan 9 Yaşındaki Çocuğu Yumrukla Dövdü
​Oğluyla Tartışan 9 Yaşındaki Çocuğu Yumrukla Dövdü
Öfkeli baba, okulda oğluyla tartışıp birbirlerinin üzerine su atan 9 yaşındaki çocuğu evine çağırıp yumrukla döverek hastanelik etti.
​7 Yıl Önce Bıçaklanan Abisinin İntikamı İçin Arkadaşıyla Cinayet İşledi
​7 Yıl Önce Bıçaklanan Abisinin İntikamı İçin Arkadaşıyla Cinayet İşledi
Kerem Büte’nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalanırken cinayetin, 7 yıl önce gerçekleşen bıçaklı yaralamanın intikamını almak için gerçekleştiği ortaya çıktı. Katil zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
​Otobüste 14 Yaşındaki Kızın Fotoğrafını Çeken Sapığa Yolculardan Linç Girişimi!
​Otobüste 14 Yaşındaki Kızın Fotoğrafını Çeken Sapığa Yolculardan Linç Girişimi!
Otobüste cep telefonu kamerasıyla 14 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekerken suçüstü yakalanan adama yolcular sert tepki gösterdi. Otobüste arbede yaşanırken, olayı öğrenen yolcular linç girişiminde bulundu. Kızın fotoğrafını çeken adam küstahça, "Taciz mi oluyor? Özür diledim ya" dedi.
Ev Sahibi Kiracısının Çocuğuna Cinsel Saldırıda Bulundu
Ev Sahibi Kiracısının Çocuğuna Cinsel Saldırıda Bulundu
Ev sahibi Suriyeli kiracısının 14 yaşındaki çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
​Amcasını Parçalara Ayırıp Çöpe Atmıştı! Cinayeti Nasıl İşlediğini Anlattı
​Amcasını Parçalara Ayırıp Çöpe Atmıştı! Cinayeti Nasıl İşlediğini Anlattı
Bir çöp konteynerinde bulunan kesik iki bacak ile ortaya çıkan Rıfat Rıza Öztürk’ün öldürülmesine ilişkin 4 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada ilk kez savunma yapan maktulün yeğeni Fahrettin Öztürk cinayeti nasıl işlediğini ve cesedi nasıl parçaladığını anlattı. Mahkeme duruşmada 2 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetti.
Siyasi Parti Binalarına Saldırı Hazırlığındaki 6 PKK'lı Yakalandı
Siyasi Parti Binalarına Saldırı Hazırlığındaki 6 PKK'lı Yakalandı
Siyasi parti binalarına ve bazı market zincirlerine bombalı saldırı hazırlığı yapan bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasına mensup 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda tabanca, tüfek ve bu silahlara ait mermiler ele geçirildi.
​Eşim Beni Başkalarına Pazarlıyor Dedi, Sevgilisine Kocasını Öldürttü
​Eşim Beni Başkalarına Pazarlıyor Dedi, Sevgilisine Kocasını Öldürttü
Plan yapıp, sevgilisi Fahrettin Özcan'a eşi Hüsnü Güntaç'ı öldürten Sibel Güntaç, eşinin kendisini başka erkeklere pazarlamak istediğini iddia etti. Fahrettin Özcan ise sevgilisini yalanlayarak, "Rahmetli karısını başka erkeklere pazarlayacak bir kişi değildi. Adam gibi adamdı" dedi.
​Hakkari ve Yüksekova Belediye Başkanları Tutuklandı
​Hakkari ve Yüksekova Belediye Başkanları Tutuklandı
Hakkari’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve belediye meclis üyesi İrfan Sarı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
​Kaçak Kuran Kursunda Cinsel Taciz
​Kaçak Kuran Kursunda Cinsel Taciz
Sıbyan mektebi olarak adlandırılan kaçak Kuran kursunda hoca olarak görev yapan 16 yaşındaki R.U. isimli çocuk, kurs sorumlusu L.Ö. tarafından cinsel istismara uğradı.
Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Tel Abyad'da Yaralanan Siviller Şanlıurfa’ya Getirildi
Tel Abyad'da Yaralanan Siviller Şanlıurfa’ya Getirildi
​Şehit Babaları Şanlıurfa Sınırındaki Çocuklara Harçlık Dağıttı
​Şehit Babaları Şanlıurfa Sınırındaki Çocuklara Harçlık Dağıttı
YÖK'den Öğrencilere Müjde
YÖK'den Öğrencilere Müjde
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:11
Güneş
06:31
Öğle
12:15
İkindi
15:19
Akşam
17:49
Yatsı
19:03
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿