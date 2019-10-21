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Bu haber 21 Ekim 2019 08:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa İl Jandarma Komutanı, Sınır Bölgesinde Silahları Kuşandı

Şanlıurfa Jandarma İl Komutanı elinde silah Suriye sınırında görevdeydi. Görevlerini bu zamana kadar layıkıyla yerine getiren kahraman askerlerimize destek vermek için sınır bölgesinde silah kuşanan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlandığını da çektirdikleri fotoğrafla gözler önüne serdi.

​Urfa İl Jandarma Komutanı, Sınır Bölgesinde Silahları Kuşandı

Geldiği günden belli Urfa'da jandarma bölgesindeki asayiş olaylarında ciddi manada azalmasına sebep olan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Barış Pınarı Harekatı Kapsamında Şanlıurfa sınırında savaştı. 



 

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Sevkiyatlarına Engel Oldu

Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, sınır bölgesinde bulunan çocuklarla fotoğraf çektirerek, bölgeye huzur getirdiklerini gözler önüne serdi. Özellikle Şanlıurfa’da uyuşturucu tekerine çomak sokan Kirişçi, bölgede çok sayıda uyuşturucu sevkiyatını da engelledi. 



 

Savaşın Gizli Mimarları

Vatanı için gözünü kırpmayan Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi’nin Şanlıurfa’da görev yapması bölge halkı için büyük şans oldu. Ayrıca Suriye'deki operasyonu Savaşı'nın gizli mimarlarından olan Kirişçi ve onun gibi devlet adamları askerlerimizin en az hasarla dönmesindeki büyük paya sahip oldu.


Editör: Ahmet Şen 
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