​Urfa İl Jandarma Komutanı, Sınır Bölgesinde Silahları Kuşandı

Şanlıurfa’da Uyuşturucu Sevkiyatlarına Engel Oldu

Savaşın Gizli Mimarları

Geldiği günden belli Urfa'da jandarma bölgesindeki asayiş olaylarında ciddi manada azalmasına sebep olan Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Barış Pınarı Harekatı Kapsamında Şanlıurfa sınırında savaştı.Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, sınır bölgesinde bulunan çocuklarla fotoğraf çektirerek, bölgeye huzur getirdiklerini gözler önüne serdi. Özellikle Şanlıurfa’da uyuşturucu tekerine çomak sokan Kirişçi, bölgede çok sayıda uyuşturucu sevkiyatını da engelledi.Vatanı için gözünü kırpmayan Jandarma Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi’nin Şanlıurfa’da görev yapması bölge halkı için büyük şans oldu. Ayrıca Suriye'deki operasyonu Savaşı'nın gizli mimarlarından olan Kirişçi ve onun gibi devlet adamları askerlerimizin en az hasarla dönmesindeki büyük paya sahip oldu.Editör: Ahmet Şen