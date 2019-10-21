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Bu haber 21 Ekim 2019 11:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olay Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı kırsal Çepnidere Mahallesi'nde meydana geldi. Çepnidere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Nurtaç Bilgiç (54), Münir Taş (60) ve Hamza B. kahvehanede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamza B., tabanca ile ateş ederek Nurtaç Bilgiç ve Münir Taş'ı yaraladı.



 

Çıkan Tartışmada 1 Ölü 1 Yaralı

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye giden 112 acil servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Nurtaç Bilgiç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Münir Taş'ın tedavisine devam ediliyor.
Jandarma olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.




Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
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