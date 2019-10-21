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Bu haber 21 Ekim 2019 19:00:43 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan: İnanın sigara haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, haramdır dedi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuştu.

​Erdoğan: İnanın sigara haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, haramdır dedi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuştu. İşte Erdoğan’ın konuşmalarından satır başları;
 
 
 

 

Erdoğan: Yazıktır, Günahtır

Benim hemşehrilerim aynı zamanda son derece zeki ve esprilidir. Rize günlerinin bu seneki temasında, Rize'nin o ince zekasına, pratikliğine bir kez daha şahit oluyoruz. 'Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı'. Ama bugün burada bir karar vermemiz lazım. Bu melaneti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda. Yazıktır, günahtır. Bu israf. Ben Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki; inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi. 'Haramdır' dedi. Niye? Kasaya, emanet-i ilahi olan bu vücuda zararı var mı? Var. Doktorlar da burada. Öyleyse haram.
 
 

 

Erdoğan: Kimi Biz Zenginleştiriyoruz

Kimi biz zenginleştiriyoruz? O malumlar var ya? Adamlar geliyor bize, yok elektronik sigara... Sigaranın elektroniği mi olurmuş? Bunun için bizden özellikle yer istiyorlar, müsaade istiyorlar. Vermedim, vermem. Marka olarak da söyleyeyim, radyo Philips değil, sigaranın da bir Philips'i var. Bunlar Türkiye'de yatırım yapacakmış. Adını da böyle koyuyorlar. 'Yatırım yapacağız.'. O yatırımı siz başka yerde yapın. Ama şimdi ne yapıyorlar? Kaçak olarak bunu ülkeme sokuyorlar. Ticaret Bakanıma da söylüyorum, bunları asla ülkemize sokmayacağız. Çünkü bunlar benim vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.
 




 

Tek Tip Sigara Paketine Geçilecek

Tek tip sigara paketi uygulamasına geçiyoruz, çekici, özendirici hiçbir unsura yer verilmeyecek. Devlet ne kadar kararlı olursa olsun, sivil toplumun omuz vermediği bir mücadelenin başarıya ulaşma şansı yoktur.
 
 
Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Erdoğan: İnanın sigara haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, haramdır dedi
​Erdoğan: İnanın sigara haramdır, Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi, haramdır dedi
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen "Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı" programında konuştu.
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