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Bu haber 20 Ekim 2019 08:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

​Saymaz: Kadınlar Yanlarında Erkek Olmadan Uzayda Yürüdü, Fetva Verilsin

Gazeteci İsmail Saymaz; Cübbeli Ahmet ve İhsan Şenocak’a gönderme yaptı. Saymaz, kadınların ilk kez yanlarında erkekler olmadan uzay yürüyüşü yapmalarına dair Cübbeli ve Şenocak’tan bir fetva beklediğini söyledi.

​Saymaz: Kadınlar Yanlarında Erkek Olmadan Uzayda Yürüdü, Fetva Verilsin

Hayrettin Karaman, Cübbeli Ahmet, Nurettin Yıldız ve İhsan Şenocak’ın kadınlarla ilgili verdiği fetvalar gündeme gelmiş ve birçok kesim özellikle kadınlar tarafından büyük tepkilere neden olmuştu.



Gazeteci İsmail Saymaz’da gündemde son zamanda etkisini artıran bu açıklamalara gönderme yaparak kadınların ilk kez yanlarında erkekler olmadan uzay yürüyüşü yaptığını ve bu konuda Hayrettin Karaman, Cübbeli Ahmet, Nurettin Yıldız ve İhsan Şenocak tarafından verilecek fetvayı beklediğini ifade etti.


Saymaz, sosyal medyada yayınladığı yazılarında şunları ifade etti;






İsmail Saymaz'ın bu paylaşıma İhsan Şenocak'tan cevap gecikmedi. Şenocak mesaja karşılık olarak şunları yazdı;






Şenocak'a Saymaz'dan Cevap gecikmedi. Saymaz aşağıdaki tweet ile cevabı yapıştırdı. İşte o ifadeler;





Editör: Ahmet Şen 
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Gazeteci İsmail Saymaz; Cübbeli Ahmet ve İhsan Şenocak’a gönderme yaptı. Saymaz, kadınların ilk kez yanlarında erkekler olmadan uzay yürüyüşü yapmalarına dair Cübbeli ve Şenocak’tan bir fetva beklediğini söyledi.
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