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Bu haber 19 Ekim 2019 22:00:31 Tarihinde eklenmiştir.

​7 Yıl Önce Bıçaklanan Abisinin İntikamı İçin Arkadaşıyla Cinayet İşledi

Kerem Büte’nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalanırken cinayetin, 7 yıl önce gerçekleşen bıçaklı yaralamanın intikamını almak için gerçekleştiği ortaya çıktı. Katil zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

​7 Yıl Önce Bıçaklanan Abisinin İntikamı İçin Arkadaşıyla Cinayet İşledi

Olay, 12 Ekim Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında, Esenyurt Pazaryolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Kerem Büte (25), kendilerine uyuşturucu satmak için önceden randevulaştığı 4 kişiyle sokak bir parkta buluştu. Burada çıkan tartışmada Kerem Büte, 4 kişi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Polisin yaptığı ilk incelemede, öldürülen Kerem Büte’nin uyuşturucu madde satmak suçundan emniyette 11 adet kaydı olduğu öğrenildi.


 

Cinayetle İlgisi Olan 4 Kişi Yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, olayın meydana geldiği yerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından cinayetle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişinin kimliği belirlendi. Bunun üzerine polis, kimliği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmaların ardından 18 Ekim Cuma günü düzenlenen operasyonlarla E.K. (19), H.İ.T. (30) ve S.Y. (19) İstanbul’da, H.T. (19) ise Kayseri’de yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



 

7 Bıçaklayarak Sakat Bırakmıştı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlıların ifadelerine göre, öldürülen Kerem Büte 7 yıl önce arkadaşları E.K.’nin ağabeyi E.K.’yi bıçakla yaralayıp sakat bırakmıştı. Yine ifadelere göre, E.K. bir süre önce Kerem Büte’yi mahallede dolaşırken gördü ve arkadaşlarıyla Kerem Büte’yi yakalayıp ağabeyinin intikamını almak için bir plan yaptı. Plana göre, E.K.’nin arkadaşları uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen Kerem Büte’yi arayıp kendisinden uyuşturucu madde istedi ve randevu ayarladı. Olay günü kendilerine madde satmak için parkta bekleyen Kerem Büte, yanına gelen E.K. ve arkadaşları tarafından defalarca bıçaklanmasının ardından hayatını kaybetti.

Kerem Büte’nin öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​7 Yıl Önce Bıçaklanan Abisinin İntikamı İçin Arkadaşıyla Cinayet İşledi
​7 Yıl Önce Bıçaklanan Abisinin İntikamı İçin Arkadaşıyla Cinayet İşledi
Kerem Büte’nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalanırken cinayetin, 7 yıl önce gerçekleşen bıçaklı yaralamanın intikamını almak için gerçekleştiği ortaya çıktı. Katil zanlıları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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