Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 19 Ekim 2019 20:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan'dan Türkiye'ye Silah Satışını Durduran Ülkelere Tokat Gibi Cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere, "Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur" dedi.

​Erdoğan'dan Türkiye'ye Silah Satışını Durduran Ülkelere Tokat Gibi Cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 3. Afrika Ülkeleri Dini Liderler Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Türkiye'ye silah satışını askıya alan Avrupa ülkelerine çok sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur" dedi.




İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



 

Erdoğan: Büyükelçilik Sayımızı 42’ye Çıkardık

"Afrika dostu Afrika sevdalısı bir siyasetçiyim. Yılların ihmalini gidermek için çok büyük gayret sarf ettim. 27 Afrika ülkesini ziyaret ettim. Allah'a hamdolsun Türkiye Afrika ilişkilerini bundan 15 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Büyükelçilik sayımızı 42'ye çıkardık. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık. Kimi batılı devletler sizlerle kucaklaşmamızdan rahatsız oluyorlar. İstiyorlar ki Afrika kendilerine bağlı olmaya devam etsin. Afrika'nın ayağa kalkmasını potansiyelini hayata geçirmesini barışın hakim olmasını arzu etmiyorlar. Kendi vatandaşlarına hak gördüklerini Afrika gibi coğrafyalar için lüks görüyorlar. Özgürlüğü, demokrasiyi, refahı, huzuru ekonomik kalkınmayı size ve bize çok görüyorlar. Bunu için de etnik ve dini, farklılıkların kışkırtılmasında iç savaşlara kadar her şeyi kullanıyorlar.





 

Silah Ambargosu Uygulayanlar O Günlerde Eli Kanlı Katilleri Silah Ve Mühimmata Boğmuştur

Ruanda soykırımında hangi sömürgeci devletin parmağı olduğunu herhalde sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Bugün bize Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğmuştur. Sahada devam eden vahşete rağmen bu Batılı devletler, soykırımcılara silah satışını durdurmayı akıllarından dahi geçirmemiştir. Aynı şekilde, Somali'nin yıllarca boğuştuğu iç savaşta kimlerin menfaati olduğu malumunuzdur. Çok uzun yıllar huzur içinde yaşayan Orta Afrika Cumhuriyeti'ni karıştıranlar da yine aynı unsurlardır. Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin neredeyse tamamının geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilik lekesi muhakkak vardır.
Bir batılı devlet adamının ibretlik sözünü paylaşmak istiyorum: Bir damla petrol bir damla kandan daha kıymetlidir. Yaklaşık 100 yıl önce Churchill'in avam kamarasında söylediği bu cümle tarihi bir itiraf olarak halen geçerlidir. Aradan yüzyıllar da geçse beyaz adamın Afrika'ya Ortadoğu'ya yönelik bakış açısı değişmiyor.




 

Bizim Tarihimizde Sömürgecilik, İşgal, Katliam Yoktur

Batılıların beyaz ırkın üstünlüğüne yönelik bakışında hiçbir azalma olmuyor. Bittiği iddia edilen sömürgecilik yeni biçimler alarak devam ediyor. Kıtanın halen açlıkla gündeme gelmesinin sebebi neokolonyalizmdir. Bizim tarihimizde ırkçılık sömürgecilik işgal katliam yoktur. Ülke ve millet olarak hiçbir toplumun kaynağı üzerinden refah devşirme peşinden koşmadık. Dilinden renginden dolayı hiçbir insanı hor görmedik."




 

Ne Olmuştu?

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Avrupalı ülkeler; Fransa, Almanya, Çekya, Norveç, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve İngiltere silah satışını askıya almıştı. Avrupalı ülkelerin yanı sıra Amerika kıtasında yer alan Kanada da Türkiye'ye silah satışını askıya almıştı.






Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Erdoğan'dan Türkiye'ye Silah Satışını Durduran Ülkelere Tokat Gibi Cevap
​Erdoğan'dan Türkiye'ye Silah Satışını Durduran Ülkelere Tokat Gibi Cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere, "Bugün bize silah ambargosu uygulayanlar o günlerde eli kanlı katilleri silaha boğmuştur" dedi.
​Bakan Açıkladı! Pornografik Sitelere Girişte Yüz Tanıma Sistemi Kullanılacak
​Bakan Açıkladı! Pornografik Sitelere Girişte Yüz Tanıma Sistemi Kullanılacak
Bir bakan, pornografik içerik izleyenlerin kimliklerini doğrulamak için yüz tanıma sistemini kullanmayı düşündüklerini söyledi.
​Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Vasiyeti: Eğer Şehit Olursam…
​Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Vasiyeti: Eğer Şehit Olursam…
Van'ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün mahalle imamına, “Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam” dediği ortaya çıktı. Kulaksız Mahallesi Camii İmamı Şerafettin Tanyeri ile sosyal medya üzerinden mesajlaşarak, “Hocam şehit olursam bizim Ahlat'ta yakışan bir tören yapın. Babama ayakta durması için yardımcı olun” dediği öğrenildi.
​İmamoğlu: İhaleler Bizden Habersiz Yapıldı
​İmamoğlu: İhaleler Bizden Habersiz Yapıldı
Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanıyla ilgili ihaleden İstanbul Büyükşehir Belediyesi elendi. İhale, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendilerine haber verilmeden ihale yapıldığını açıkladı ve İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız" dedi.
​MSB Açıkladı! Barış Pınarı Harekatı’nda Kimyasal Silah Kullanıldı Mı?
​MSB Açıkladı! Barış Pınarı Harekatı’nda Kimyasal Silah Kullanıldı Mı?
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda kimyasal silah kullanıldığına yönelik iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.
​Kemal Sunal’ın Meraklı Köfteci filmi gerçek oldu
​Kemal Sunal’ın Meraklı Köfteci filmi gerçek oldu
Bir kadın, yediği tatlının parasını ödememek için saçından kopardığı kılları, baklavanın içine koydu. Olay, Kemal Sunal’ın rol aldığı Meraklı Köfteci filmindeki sahneyi akıllara getirdi.
​Kelepçesiz Geldiği Duruşmada Tutuklanınca Baygınlık Geçirdi
​Kelepçesiz Geldiği Duruşmada Tutuklanınca Baygınlık Geçirdi
Vatandaşa kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırdığı iddiası ile tutuksuz yargılanan sanığın duruşmada tutuklanmasına karar verildi. İçeri giren polis ekiplerinin kelepçelediği şahıs fenalaşarak baygınlık geçirdi.
​Erdoğan: 120 Saat İçinde Uygulanmazsa Harekat Kaldığı Yerden Devam Edecek
​Erdoğan: 120 Saat İçinde Uygulanmazsa Harekat Kaldığı Yerden Devam Edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Harekatı operasyonuna ara verilmesinin ardında yaptığı açıklamada, “120 saatlik süreç işliyor. Terör örgütünün bölgeyi terk etmesi söz konusu. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. 120 saat başarıyla bitirilebilirse Salı günü sayın Putin ile de bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı, ‘Barış Pınarı’ ile birlikte getirmiş oluruz” dedi.
Pence: Türkiye ve ABD Süriye'de Ateşkes için Anlaşmıştır. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na Ara Verecek
Pence: Türkiye ve ABD Süriye'de Ateşkes için Anlaşmıştır. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na Ara Verecek
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabulü sona erdi. Kabul 1 saat 40 dakika sürerken, heyetlerarası görüşmeye geçildi.
​Kaymakam Kurs Başvurusunu Reddetti! CHP’li Diye Mi?
​Kaymakam Kurs Başvurusunu Reddetti! CHP’li Diye Mi?
CHP’li Belediyenin sanat ve dil kursu açma başvurularının “kurs ihtiyacı yoktur” diyerek reddedildiği ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz, başvuru dilekçelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
​Davutoğlu'ndan Mektup Tepkisi: Özür dilenmediği takdirde ABD ziyareti acilen iptal edilmeli
​Davutoğlu'ndan Mektup Tepkisi: Özür dilenmediği takdirde ABD ziyareti acilen iptal edilmeli
ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektup ile ilgili siyasetçilerden tepkiler gelmeye başladı.
​Pakdemirli: 2030’a Kadar Açlığa Son Vermeyi Hedefliyoruz
​Pakdemirli: 2030’a Kadar Açlığa Son Vermeyi Hedefliyoruz
5'inci Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli; israf, obezite, sağlıksız beslenme ve açlıkla mücadele konularında açıklamalarda bulundu.
​SGK, Bu Hastalığı Olanlara 2 Yıl Maaş Bağlayacak
​SGK, Bu Hastalığı Olanlara 2 Yıl Maaş Bağlayacak
​Erdoğan'dan Türkiye'ye Silah Satışını Durduran Ülkelere Tokat Gibi Cevap
​Erdoğan'dan Türkiye'ye Silah Satışını Durduran Ülkelere Tokat Gibi Cevap
​Otobüste 14 Yaşındaki Kızın Fotoğrafını Çeken Sapığa Yolculardan Linç Girişimi!
​Otobüste 14 Yaşındaki Kızın Fotoğrafını Çeken Sapığa Yolculardan Linç Girişimi!
​Şanlıurfa’nın Son Kürkçüleri Zamana Direniyor
​Şanlıurfa’nın Son Kürkçüleri Zamana Direniyor
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:09
Güneş
06:29
Öğle
12:15
İkindi
15:21
Akşam
17:51
Yatsı
19:06
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿