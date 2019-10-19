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Bu haber 19 Ekim 2019 19:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Otobüste 14 Yaşındaki Kızın Fotoğrafını Çeken Sapığa Yolculardan Linç Girişimi!

Otobüste cep telefonu kamerasıyla 14 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekerken suçüstü yakalanan adama yolcular sert tepki gösterdi. Otobüste arbede yaşanırken, olayı öğrenen yolcular linç girişiminde bulundu. Kızın fotoğrafını çeken adam küstahça, "Taciz mi oluyor? Özür diledim ya" dedi.

​Otobüste 14 Yaşındaki Kızın Fotoğrafını Çeken Sapığa Yolculardan Linç Girişimi!

İstanbul'da bir otobüste telefonuyla 14 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Telefonunu göstermek istemeyen ve "Yaptıysam ne olmuş özür dilerim" diyen tacizciye tepki gösteren yolcular, suç duyurusunda bulundu.



 

Üstün Giyinik Çektiysen Ne Olmuş 

14 yaşındaki kızın fotoğrafını çeken sapığa telefonu açması söylendi. Telefonu açmayı reddeden şahıs, otobüstekiler üstüne gelince “Yaptıysam ne olmuş özür dilerim dedi. Ağlayan kıza, "üstün giyinik çektiyse ne olmuş" dedi! 




Editör: Ahmet Şen 

 
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Asayiş
​Otobüste 14 Yaşındaki Kızın Fotoğrafını Çeken Sapığa Yolculardan Linç Girişimi!
​Otobüste 14 Yaşındaki Kızın Fotoğrafını Çeken Sapığa Yolculardan Linç Girişimi!
Otobüste cep telefonu kamerasıyla 14 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekerken suçüstü yakalanan adama yolcular sert tepki gösterdi. Otobüste arbede yaşanırken, olayı öğrenen yolcular linç girişiminde bulundu. Kızın fotoğrafını çeken adam küstahça, "Taciz mi oluyor? Özür diledim ya" dedi.
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