​Otobüste 14 Yaşındaki Kızın Fotoğrafını Çeken Sapığa Yolculardan Linç Girişimi!

Üstün Giyinik Çektiysen Ne Olmuş

İstanbul'da bir otobüste telefonuyla 14 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çeken şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Telefonunu göstermek istemeyen ve "Yaptıysam ne olmuş özür dilerim" diyen tacizciye tepki gösteren yolcular, suç duyurusunda bulundu.14 yaşındaki kızın fotoğrafını çeken sapığa telefonu açması söylendi. Telefonu açmayı reddeden şahıs, otobüstekiler üstüne gelince “Yaptıysam ne olmuş özür dilerim dedi. Ağlayan kıza, "üstün giyinik çektiyse ne olmuş" dedi!Editör: Ahmet Şen