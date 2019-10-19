​ İstanbul Sanayi Odası ve İş Dünyası Temsilcileri, ŞUTSO’da Bir Araya Geldi

İSO ile ŞUTSO Arasında İş Birliği

Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un da bulunduğu toplantıya ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri,Şanlıurfa Ticaret BorsasıYönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yunus Emre Aksu da katıldı. ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıda, ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Meclis Başkanı Ahmet Altun, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.Konuşmaların akabinde,Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus Çolak ilimizin ekonomisi, iş ve yatırım olanakları, Şanlıurfa’da Uygulanan Yatırım Teşvikleri ile ilgili, Turizm A.Ş Genel Müdürü Mehmet Uncu İlimizin turizm potansiyeli ve yatırım olanakları ile ilgili, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürü Lezgin Özmen ilimizin insan kaynakları ve istihdam potansiyeli ile ilgili, Şanlıurfa SGK İl Müdürü İsmail Ünlü de Şanlıurfa’da yatırım yapmak isteyen yatırımcılara uygulanan SGK teşvik ve destek uygulamalarıyla ilgili birer sunum yaptı.Toplantıda ayrıca, Türkiye’nin en önemli sanayi odası olan ve bünyesinde Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan sanayi kuruluşlarının bulunduğu İstanbul Sanayi Odası ve ŞUTSO arasında karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler üzerine bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, ziyaretlerinden dolayı İSO Heyetine teşekkür etti. Ülkemizin ve bölgelerimizin kalkınması adına gerçekleştirilecek her türlü çalışmada, biz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak işbirliğine hazırız” dedi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek başta olmak üzere Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim” dedi.İSO Heyetini, ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkanı İ.HalilPeltek’in yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kadir Kılıçoğlu, Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Belit, M.Sait Aydın, Selçuk Karakuş, Meclis Üyeleri Abdurrahman Acı, Adil Kılıç, Ahmet Demirtaş, Ahmet Sambur, Ali Eyyüboğlu, Bakır Kama, Bedir Süzer, Fethi Şeker, Hamza Tavas, İ.Halil Külahlı, İ.Halil Şaz, M.NecmiŞelli, Mahmut Akaslan, Mahmut Hancıoğlu, Maruf Karadağ, Mehmet Akın, Mehmet Aslan, Mustafa Oruç, Mustafa Sonekinci, Mustafa Taş, Mustafa Zahitkarşıladı.Toplantı, karşılıklı hediyeleşme ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.Editör: Ahmet Şen