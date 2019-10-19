Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 19 Ekim 2019 13:00:39 Tarihinde eklenmiştir.

​Başkan Bayık, Terör Mağduru Aileleri Ziyaret Etti

Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, terör mağduru aileleri ziyaret etti.

​Başkan Bayık, Terör Mağduru Aileleri Ziyaret Etti

Şanlıurfa'nın Suriye sınırına yakın ilçelerine terör grupları tarafından yapılan saldırılar sonucu  evlerini terk edip Hilvan'ın Hoşin Mahallesi'ne yerleşen Ceylanpınarlı aileleri ziyaret etti.


Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye'nin kuzeyindeki terör grupları tarafından sınır ilçelerine yapılan havan saldırılarında mağdur olan Ceylanpınarlı ailelerin bir kısmı yakınları tarafından Hilvan'ın Hoşin Mahallesi'ne yerleştirildi. 


Terör mağduru aileler ile görüşmek ve gerekli ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ak Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Ak Partili Belediye Meclis Üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanı Serhat Becel ile birlikte ziyarette bulunan Bayık, mağdur ailelere ev sahipliği yapan yakınlarına teşekkür etti. 




 

Bayık, Ziyaret Değerlendirmesinde Bulundu

Yaptığı ziyarette, değerlendirmede bulunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, şu ifadelere yer verdi:

'Yürütülen Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak isteyen terör gruplarının saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan bir kısım Ceylanpınarlı hemşerilerimizi Ak parti İlçe Başkanımız, Ak partili Belediye Meclis Üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanımız ile birlikte ziyaret ederek varsa herhangi bir ihtiyaçlarını gidermek adına Hoşin Mahallesi'ne geldik. Burada kendilerine ev sahipliği yapan mahalle eski muhtarı ve mağdur ailelerin yakınları olan Dilber ailesine teşekkür ederiz. Belediye olarak ilçemizde misafir edilen aileler için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazırız. Türk Milleti'nin en büyük özelliği zor günlerde birbirine kenetlenip bayrağına ve milletine sahip çıkmasıdır. Birlik ve beraberliğimiz için maddi manevi her türlü yardımlaşamaya ve desteğe hazırız" dedi.

Terör nedeniyle yaşanan mağduriyeti değerlendiren Ak parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir 'Sınır boyunda bulunan bazı ilçelerimize terör grupları tarafından yapılan saldırı sonucu mağdur olan ailelerle görüşmek ve kendilerine destek olmak amacıyla ziyarette bulunduk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. İnşallah en kısa zamanda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı başarı ile sonuçlandıracağız' şeklinde konuştu.




 

Gün Birlik ve Beraberlik Günüdür

Terör mağduru Ceylanpınarlı ailelere ev sahipliği yapan Hoşin Mahallesi eski Muhtarı Cuma Dilber, Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı ile beraberindekilere ilgilerine dolayı teşekkür ederek 'Yaşanan saldırılar sonucu hayatları tehlikeye düşen yakınlarımızı gidip getirerek evlerimize misafir ettik. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Milletçe bir olmanın zamanıdır. Terör mağduru ailelerin çocuklarının eğitiminin aksamaması için ilçe kaymakamımız ve milli eğitim müdürlüğümüz gerekeni yaparak, öğrencilerin okula devam etmesini sağladı. Kendilerine teşekkür ederim' dedi.




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Başkan Bayık, Terör Mağduru Aileleri Ziyaret Etti
​Başkan Bayık, Terör Mağduru Aileleri Ziyaret Etti
Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, terör mağduru aileleri ziyaret etti.
​Şanlıurfa’da Odun Talaşının Altında 254 Kilo Esrar Bulundu
​Şanlıurfa’da Odun Talaşının Altında 254 Kilo Esrar Bulundu
Şanlıurfa'da yapılan operasyonda odun talaşının altına gizlenmiş 254 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
​Suriye’de Yakalanan DEAŞ’lılar Şanlıurfa’ya Getiriliyor
​Suriye’de Yakalanan DEAŞ’lılar Şanlıurfa’ya Getiriliyor
Suriye’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda ABD ile Türkiye’nin anlaşması üzerine YPG terör örgütünün elindeki DEAŞ’lılar aileleriyle birlikte Türkiye’ye getiriliyor.
​Erin: Şanlıurfa’dan 11 Bin 423 Kişi Tahliye Edildi
​Erin: Şanlıurfa’dan 11 Bin 423 Kişi Tahliye Edildi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı günden itibaren can güvenliğinin sağlanması amacıyla Ceylanpınar, Akçakale ve Suruç ilçelerinden toplam 11 bin 423 kişinin tahliye edildiğini belirterek, tahliye edilen yaklaşık 10 bin kişinin akrabalarının yanına yerleştiğini açıkladı.
​Siverek’te 700 Öğrenci Askere Selam Çaktı
​Siverek’te 700 Öğrenci Askere Selam Çaktı
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 700 öğrenci Ayyıldız Koreografi oluşturarak Mehmetçiğe selam çaktı.
​Uluslararası NASA Space Apps Challenge Etkinliği Harran Üniversitesi’nde Yapılacak
​Uluslararası NASA Space Apps Challenge Etkinliği Harran Üniversitesi’nde Yapılacak
Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın, tüm dünyada yaklaşık 100 ülke ve 177 şehirde eş zamanlı olarak düzenleyeceği sekizinci “NASA Space Apps Challenge” etkinliğinin Şanlıurfa, Türkiye ayağı bu yıl Harran Üniversitesi ve NASA’nın ortaklığında Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde düzenlenecek.
​Suruç’ta Terör Propagandası! 1 Kişi Göz Altına Alındı
​Suruç’ta Terör Propagandası! 1 Kişi Göz Altına Alındı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa’ya Geldi
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa’ya Geldi
Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.
​Şanlıurfa’da Görev Yağan Sağlıkçılardan, Meslektaşlarına Jest
​Şanlıurfa’da Görev Yağan Sağlıkçılardan, Meslektaşlarına Jest
Şanlıurfa’da Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen sağlıkçılara, Şanlıurfa’da görev yapan sağlıkçılar tarafından yemekler hazırlandı.
Denizlili Koca Yürekli Adam Akçakale'de
Denizlili Koca Yürekli Adam Akçakale'de
​Denizli’den kendi aracı ile Şanlıurfa’da görev yapan askerimize bahçesinden topladığı meyveleri getiren Muhammed Amca, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya tarafından misafir edildi.
​Müslüman Olan Ünlü Sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı İçin Şanlıurfa’da
​Müslüman Olan Ünlü Sanatçıdan Barış Pınarı Harekatı İçin Şanlıurfa’da
Ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.
Türk Askerleri Görevde, Urfa Kadınları Mutfakta
Türk Askerleri Görevde, Urfa Kadınları Mutfakta
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bir grup kadın, evde elleriyle hazırladıkları yemekleri, sınırın sıfır noktasında Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiklere ikram etti.
​Başkan Bayık, Terör Mağduru Aileleri Ziyaret Etti
​Başkan Bayık, Terör Mağduru Aileleri Ziyaret Etti
​Şanlıurfa’da Odun Talaşının Altında 254 Kilo Esrar Bulundu
​Şanlıurfa’da Odun Talaşının Altında 254 Kilo Esrar Bulundu
Urfaspor Yönetimi Gönderemedi, Urfaspor Eski Yöneticisi Gönderdi
Urfaspor Yönetimi Gönderemedi, Urfaspor Eski Yöneticisi Gönderdi
​Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Vasiyeti: Eğer Şehit Olursam…
​Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Vasiyeti: Eğer Şehit Olursam…
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:09
Güneş
06:29
Öğle
12:15
İkindi
15:21
Akşam
17:51
Yatsı
19:06
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿