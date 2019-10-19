​Başkan Bayık, Terör Mağduru Aileleri Ziyaret Etti

Bayık, Ziyaret Değerlendirmesinde Bulundu

Gün Birlik ve Beraberlik Günüdür

Şanlıurfa'nın Suriye sınırına yakın ilçelerine terör grupları tarafından yapılan saldırılar sonucu evlerini terk edip Hilvan'ın Hoşin Mahallesi'ne yerleşen Ceylanpınarlı aileleri ziyaret etti.Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu engellemek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda, Suriye'nin kuzeyindeki terör grupları tarafından sınır ilçelerine yapılan havan saldırılarında mağdur olan Ceylanpınarlı ailelerin bir kısmı yakınları tarafından Hilvan'ın Hoşin Mahallesi'ne yerleştirildi.Terör mağduru aileler ile görüşmek ve gerekli ihtiyaçlarını karşılamak üzere Ak Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir, Ak Partili Belediye Meclis Üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanı Serhat Becel ile birlikte ziyarette bulunan Bayık, mağdur ailelere ev sahipliği yapan yakınlarına teşekkür etti.Yaptığı ziyarette, değerlendirmede bulunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, şu ifadelere yer verdi:'Yürütülen Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak isteyen terör gruplarının saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan bir kısım Ceylanpınarlı hemşerilerimizi Ak parti İlçe Başkanımız, Ak partili Belediye Meclis Üyeleri ve Gençlik Kolları Başkanımız ile birlikte ziyaret ederek varsa herhangi bir ihtiyaçlarını gidermek adına Hoşin Mahallesi'ne geldik. Burada kendilerine ev sahipliği yapan mahalle eski muhtarı ve mağdur ailelerin yakınları olan Dilber ailesine teşekkür ederiz. Belediye olarak ilçemizde misafir edilen aileler için elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazırız. Türk Milleti'nin en büyük özelliği zor günlerde birbirine kenetlenip bayrağına ve milletine sahip çıkmasıdır. Birlik ve beraberliğimiz için maddi manevi her türlü yardımlaşamaya ve desteğe hazırız" dedi.Terör nedeniyle yaşanan mağduriyeti değerlendiren Ak parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir 'Sınır boyunda bulunan bazı ilçelerimize terör grupları tarafından yapılan saldırı sonucu mağdur olan ailelerle görüşmek ve kendilerine destek olmak amacıyla ziyarette bulunduk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. İnşallah en kısa zamanda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı başarı ile sonuçlandıracağız' şeklinde konuştu.Terör mağduru Ceylanpınarlı ailelere ev sahipliği yapan Hoşin Mahallesi eski Muhtarı Cuma Dilber, Belediye Başkanı ve İlçe Başkanı ile beraberindekilere ilgilerine dolayı teşekkür ederek 'Yaşanan saldırılar sonucu hayatları tehlikeye düşen yakınlarımızı gidip getirerek evlerimize misafir ettik. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Milletçe bir olmanın zamanıdır. Terör mağduru ailelerin çocuklarının eğitiminin aksamaması için ilçe kaymakamımız ve milli eğitim müdürlüğümüz gerekeni yaparak, öğrencilerin okula devam etmesini sağladı. Kendilerine teşekkür ederim' dedi.Editör: Ahmet Şen