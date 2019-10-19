Urfaspor Yönetimi Gönderemedi, Urfaspor Eski Yöneticisi Gönderdi

Urfaspor Yönetimi İstifa Etsin

Dün gece geç saatlere kadar Urfaspor yönetiminin gönderemediği takımın Zonguldak deplasman ücretini Urfaspor’un eski bir yöneticisi duyarsız kalmayarak takımın Zonguldak deplasman masraflarını üstlenerek takımı Zonguldak Kömürspor maçına gönderdi.Zonguldak deplasmanın masraflarının karışlayan Urfasporlu eski yöneticinin Adının bilinmesini ve açıklanmasını istemediği öğrenildi. Urfaspor bu deplasmana gidemeseydi ikinci bir çıkamadığı maçta direk olarak bal ligine düşecekti.Bu yaşanan olayların ardından Urfaspor mevcut başkanı ve yönetiminin istifa etmesi bekleniyor. Sosyal medyada paylaşım yapan Urfaspor taraftarları, Takımı bir deplasmana bile gönderemeyen kulüp başkanı ve yönetiminin artık istifa etmesini ve kulübün önünü açmalarını istediler.Editör: Ahmet Şen