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Bu haber 19 Ekim 2019 15:00:57 Tarihinde eklenmiştir.

​Bakan Açıkladı! Pornografik Sitelere Girişte Yüz Tanıma Sistemi Kullanılacak

Bir bakan, pornografik içerik izleyenlerin kimliklerini doğrulamak için yüz tanıma sistemini kullanmayı düşündüklerini söyledi.

​Bakan Açıkladı! Pornografik Sitelere Girişte Yüz Tanıma Sistemi Kullanılacak

İngiltere hükümeti, çarşamba günü yaptığı açıklamada 18 yaşından küçüklerin yetişkin içerikli videoları izlemesini yasaklama planlarını rafa kaldırdıklarını söylemişti.
Dijital, Kültür, Medya ve Spor Müsteşarı Matt Warman, perşembe günü parlamentoda yaptığı konuşmada Birleşik Krallık’ta çevrimiçi pornografide yaş doğrulamasının geleceğiyle ilgili bir soruyu yanıtladı.




 

Yeni Yöntem Daha İyi Sonuç Verecek

Webtekno'nun aktardığına göre Warman, gizlilik endişesine mahal verilmediği sürece yaş doğrulama için yüz tanımayı kullanabileceklerini söyledi. Warman, yeni yöntemin herkes için daha iyi sonuçlar vereceğini de ekledi.
Dijital Ekonomi Yasası’nın üçüncü parçası olan 'Pornografik İçerik Engellemeyi Yürürlüğe Koyma', ilk olarak 2017’de teklif edilmişti ve normalde 2018’in nisan ayında açıklanması gerekiyordu ancak daha sonra 15 Temmuz 2019’a ertelendi ve çarşamba günü iptal edildi.



 

Yaş Doğrulaması Mekanizması Kullanılacak

Pornografik içerik engelleme yasası yürürlüğe girerse yetişkinlere yönelik içerikler paylaşan internet siteleri, bir tür yaş doğrulama mekanizması kullanmak zorunda kalacaklar ya da İngiltere'de engellenme riskini göze alacak. Görünüşe göre düzenleme şu anki hâliyle devam edecek ve bu sitelerin nasıl bir yaş doğrulama sistemi kullanacaklarına kendileri karar verecek.




Editör: Ahmet Şen 
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​Bakan Açıkladı! Pornografik Sitelere Girişte Yüz Tanıma Sistemi Kullanılacak
​Bakan Açıkladı! Pornografik Sitelere Girişte Yüz Tanıma Sistemi Kullanılacak
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