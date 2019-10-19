Ev Sahibi Kiracısının Çocuğuna Cinsel Saldırıda Bulundu

İfadesinde Çocukla Evlenmek İstediğini Söyledi

İstanbul Arnavutköy’de bir ev sahibi Suriyeli kiracısının 14 yaşındaki çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.Çocuğun bir derneğe giderek cinsel saldırıya uğradığını söylemesi ve dernek yönetiminin durumu polise bildirmesinin ardından gözaltına alınan C.Ç.’nin Emniyet’teki ifadesinde, iki ay önce çocukla evlenmek istediğini ve dini nikah yaptığını, resmi nikah yapmadığı için bu suçlamayla karşılaştığını iddia ettiği öğrenildi.Çocuğun annesiyse ifadesinde şüphelinin kızını zorla alıkoyduğunu ve öldürülme korkusuyla daha önce polise başvurmadığını söyledi.C.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.Editör: Ahmet Şen