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Bu haber 19 Ekim 2019 11:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Vasiyeti: Eğer Şehit Olursam…

Van'ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün mahalle imamına, “Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam” dediği ortaya çıktı. Kulaksız Mahallesi Camii İmamı Şerafettin Tanyeri ile sosyal medya üzerinden mesajlaşarak, “Hocam şehit olursam bizim Ahlat'ta yakışan bir tören yapın. Babama ayakta durması için yardımcı olun” dediği öğrenildi.

​Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Vasiyeti: Eğer Şehit Olursam…

Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün şehit olmadan önce mahalle imamıyla yaptığı yazışmalar yürek dağladı. Yazışmasında şehit olması halinde adına bir cami yapılmasını isteyen Şehit Öztürk, “Hocam biz ölmek, şehit olmak için yemin ettik. Allah beni Muhammed s.a.v komşu eylesin” demesi üzerine cami imamı Şerafettin Tanyeri, “Allah korusun öyle deme Eren. Şehitlik yüce bir mertebe ama sana bu memleketin ihtiyacı var. Senin gibi sağlam imanlı gençler çabuk yetişmiyor” dediği görüldü.






Bu sözler üzerine Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk yazışmasının devamında şu ifadelerde bulundu:
“Ben duruşumu babamdan aldım. Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam. Allah hakkımda ne nasipse onu bana versin. Hocam hiçbir sevgi vatan sevgisi kadar güzel bir sevgi, duygu değil. Geceleri ayazda beklerken gurur duyuyorum kendimden. Vatanı bekliyorum çok mutlu ve gururluyum. Dürüst babam beni bugünler için yetiştirdi. Hocam kim benim yerimde olsa aynısını yapar. Allah bize iman Kur'an versin. Şahadetimizi getirerek ölmeyi nasip etsin. Allah devletimize zarar vermesin.”










Editör: Ahmet Şen 
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​Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Vasiyeti: Eğer Şehit Olursam…
​Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün Vasiyeti: Eğer Şehit Olursam…
Van'ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk’ün mahalle imamına, “Eğer şehit düşersem benim adıma cami yaptırın hocam” dediği ortaya çıktı. Kulaksız Mahallesi Camii İmamı Şerafettin Tanyeri ile sosyal medya üzerinden mesajlaşarak, “Hocam şehit olursam bizim Ahlat'ta yakışan bir tören yapın. Babama ayakta durması için yardımcı olun” dediği öğrenildi.
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