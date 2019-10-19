​İmamoğlu: İhaleler Bizden Habersiz Yapıldı

İmamoğlu: Hukuksuzluk Var

Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Haydarpaşa Garı'nın atıl durumda olan depo sahaları bölgesini "kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere" kiralamak için ihale gerçekleştirdi. İhale Hüseyin Avni Önder’e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi’ne verildi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuksuzluk olduğunu söyledi ve mahkemeye başvuracaklarını açıkladı. İhalede Hezarfen Danışmanlık şirketi ihalede aylık 300 bin TL teklif sunarken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki 4 şirket ise ihalede aylık 100 bin TL teklif sunmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İBB’nin ihaleye katılmasını istememişti. İmamoğlu ise “En doğru kurum burası. Nasıl ormanları İBB’ye daha önce tahsis etmiş, İBB de geçmişten bugüne bu tür yerleri layıkıyla kullanmış. Bu da verilebilirdi. Ama ihale kararı verildi. Çünkü İstanbul adına çok konuşulan yerlerden bahsediyoruz; Haydarpaşa Garı ve Sirkeci” demişti. İhalede İBB şirketleri ve Hezarfen Danışmanlık sona kalmıştı.İhaleyle ilgili açıklamada bulunan İmamoğlu, “Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerine yer verdi.İmamoğlu açıklamalarına şöyle devam etti;“Bugün, saat 17:00 sularında bizim haberdar edilmediğimiz bir toplantıda içeride kim olduğu belli olmayan, daha düne kadar İBB’nin çalışanı olan 3 bin TL maaş alan, bir vakfın genel müdürlüğünü yapmış bir şahsa ait olan bir şirkete Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerini 350 bin bedelle sözüm ona bir bahaneyle, bizim ihaleye girmemizi engelleyerek verdiler. Gereğini yapacağımı bütün vatandaşlarım önünde söz veriyorum. Yasal yollara hemen başvuracağız. 16 milyon insanın hakkını öyle bir şekilde arayacağım ki hepiniz göreceksiniz. Kılını bile kıpırdatmayan sayın bakana sesleniyorum… Çok yazık, çok ayıp. Şirketin elemanları hazır, haberdar ediliyor, aynı anda bize yazı geliyor. “Biz ihaleyi yaptık işimiz bitti” Suç duyurusunda bulunuyoruz. İBB’nin bütün avukatlarıyla suç duyurusunda bulunuyoruz. İstanbul’da ne kadar katılmak istiyoruz diyen avukat varsa suç duyurunda bulunuyoruz. Saatini bildireceğim.”Editör: Ahmet Şen