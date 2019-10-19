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Bu haber 19 Ekim 2019 09:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

Afganistan'da Cuma Namazı Sırasında Patlama! Cami Tavanı Tamamen Çöktü

Afganistan'da cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 62’ye yükseldiği açıklandı.

Afganistan'da Cuma Namazı Sırasında Patlama! Cami Tavanı Tamamen Çöktü

Afganistan'ın Nangarhar kentinin güneyinde bulunan Haska Mina ilçesindeki bir camide bomba patladı.
 
 

 

62 Kişi Öldü! Ölü Sayısı Artabilir

Camide meydana gelen patlamada ölü sayısının 62'ye yükseldiği açıklandı. Ölü sayısının artabileceği belirtilirken 100'den fazla kişinin yaralandığı açıklandı.
 
 

 

Cami Tamamen Yıkıldı

Nangarhar valisi Attaullah Khogyani, caminin içerisine yerleştirilmiş çok sayıda patlayıcının olduğunu belirtti. Patlamanın etkisiyle caminin tavanının çöktüğü öğrenildi. Bir görgü tanığı caminin tamamen yıkıldığını, cesetlerin enkazın altından çıkarılmaya çalışıldığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
 
 
 


Editör: Ahmet Şen
 
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