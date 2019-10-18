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Bu haber 18 Ekim 2019 22:30:41 Tarihinde eklenmiştir.

​Midesinden Çıkanlar Şaşırttı! Fazla Dayanamayan Adam Hayatını Kaybetti

41 yaşındaki bir adam, midesinden 680 gram metal parça çıkarılmasından bir müddet sonra yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

​Midesinden Çıkanlar Şaşırttı! Fazla Dayanamayan Adam Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre, herkesi hayrete düşüren olay, Bornova ilçesinde yaşandı. İlçede ikamet eden E.D. (41) isimli bir adam, karın ağrısı şikayetiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ailesi tarafından kaldırıldı. E.D.’nin röntgen filmini çeken doktorlar, şahsın midesinde 200’e yakın 680 gram ağırlığında metal parça bulunduğunu tespit etti. Durumu kötüleşen hasta acil olarak ameliyata alındı. Hastanın karnında tespit edilen metal cisimler yaklaşık 3 saat süren bir operasyonla alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırılan hasta, yaşadığı zehirlenmenin etkisiyle hayatını kaybetti.




 

"Metallerin midede durması metal zehirlenmesine yol açtı"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, hasta hakkında yaptığı açıklamada, "Psikiyatrik rahatsızlığı olan bir hastamızdı. Bir takım rahatsızlıkları nedeniyle; metaller, mıknatıslar yutmuş. Hastanın midesinden yaklaşık 680 gram metal çıkarıldı. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik; fakat bu metallerin midede durması uzun süre içersinde metal zehirlenmesine yol açtı. Buna bağlı bütün kan değerlerinde çok hızlı düşüş oldu. Bu metallerin oluşturduğu toksik zehirlenmeden dolayı bugün hastayı kaybettik” açıklamasında bulundu.




Editör: Ahmet Şen 
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Sağlık
​Midesinden Çıkanlar Şaşırttı! Fazla Dayanamayan Adam Hayatını Kaybetti
​Midesinden Çıkanlar Şaşırttı! Fazla Dayanamayan Adam Hayatını Kaybetti
41 yaşındaki bir adam, midesinden 680 gram metal parça çıkarılmasından bir müddet sonra yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.
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