​Kelepçesiz Geldiği Duruşmada Tutuklanınca Baygınlık Geçirdi

“Suçlamaları kabul etmiyorum”

Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan 5 sanığın tutuklanmasına karar verdi

Polisler tutuklamak için salona girince fenalık geçirdi

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl M.Ü.Y.'yi telefonla arayan şahıslar, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı dolandırdı. M.Ü.Y.'i yaklaşık 300 bin TL dolandırdıkları iddia edilen şahıslar düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslardan F.S., Ö.K., A.T., B.P. C.K. ve A.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen şahıslardan F.S.'nin tutuklanmasına karar verilirken, diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın 2. celsesi görüldü. Sanıklardan tutuklu yargılanan F.S. ile farklı suçlardan tutuklu olan A.T., B.P., C.K. tutuklu bulundukları cezaevlerinden duruşmaya SEGBİS aracılığı ile bağlanırken, tutuksuz sanıklardan Ö.K. ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya mağdur M.Ü.Y. ve sanık avukatları da katıldı.Duruşma tutuksuz davada tutuksuz yargılanan sanık Ö.K.'nin savunmasının dinlenilmesi ile başladı. Yaptığı duruşmada suçsuz olduğunu iddia ederek, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Diğer sanıkların hiçbirini tanımıyordum. Bir tarihte çalışmakta olduğum taksiye Ö.K. isimli bir şahıs bindi. Kendisi hesabına para geleceğini, ancak kendi hesabının blokeli olduğunu söyleyerek, benim hesap bilgilerimi istedi. Daha sonra onun aracılığı ile sanık F.S. ile tanıştım. F.S.'ye bir sorun olmasın diye söyledim. Daha sonra hesabıma gelen parayı çekerek F.S.'nin yanında bulunan ve ismini bilmediğim bir şahsa verdim” dedi.Sanığın savunmasının ardından Cumhuriyet Savcısı, Ö.K., A.T. ve B.P.'nin tutuklanmasını ve duruşmaya katılmayan C.K. ve E.A. hakkında tutuklanmalarına yönelik arama emri çıkartılmasını talep ederek, F.S.'nin de tutukluluk hallinin devamını istedi. Cumhuriyet Savcısının taleplerinin ardından savunma yapan sanıklar tutuklanma talebini kabul etmediklerini söylediler. Savunmaların yapılmasının ardından mahkeme heyeti, A.T., B.P., ve Ö.K.'nin tutuklanmalarına, sanıklar C.K. ve E.A.'nın tutuklanmalarına yönelik arama kararı çıkartılmasına karar verdi. F.S.'nin tutukluluk halinin devamın karar veren mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.Duruşmanın ardından mahkeme başkanı, salon dışında bulunan polis ekiplerini içeri çağırdı. Salona giren ekipler, tutuklanmasına karar verilen Ö.K.'yi tutuklamak için kelepçeledi. Sanık polis ekiplerinin kendisini salondan çıkardığı sırada fenalaşarak baygınlık geçirdi. Polis ekipleri tarafından salondan çıkartılan Ö.K. daha sonra cezaevine gönderildi.Editör: Ahmet Şen