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Bu haber 18 Ekim 2019 16:30:13 Tarihinde eklenmiştir.

​Erdoğan: 120 Saat İçinde Uygulanmazsa Harekat Kaldığı Yerden Devam Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Harekatı operasyonuna ara verilmesinin ardında yaptığı açıklamada, “120 saatlik süreç işliyor. Terör örgütünün bölgeyi terk etmesi söz konusu. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. 120 saat başarıyla bitirilebilirse Salı günü sayın Putin ile de bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı, ‘Barış Pınarı’ ile birlikte getirmiş oluruz” dedi.

​Erdoğan: 120 Saat İçinde Uygulanmazsa Harekat Kaldığı Yerden Devam Edecek

İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

9 günlük bir süreyi bölgede yaşadık. Bu sürecin öncesi var, telefon diplomasisi var. Sayın Trump ve sayın Putin ile yaptığımız görüşmeler var. Çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız bir çok görüşme var. Bunların bir kısmını BM genel kurulunu sürecinde yaşadık. Yoğunlaşan görüşmelerimizi dün gerçekleştirdik. Bir gün öncesinde sayın Trump'la yaptığımız görüşmede heyet gönderebilirseniz heyetler arasındaki görüşmeyle ele alabileceğimizi söyledik. Kendisi de sağ olsun Pence ve Pompeo ile birlikte heyetler gönderdiler. Bu heyetler benim de belirlediğim heyetlerle ön görüşmeyi yapılar. Dün de adeta final görüşme neticesinde belirlediğimiz 13 maddelik bu ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk. 120 saatlik süreç işliyor. YPG'nin bu bölgeyi özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Sürekli irtibat halinde olacağız heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek. 120 saat başarıyla bitirilebilirse Salı günü sayın Putin ile de bir görüşmemiz olacak. Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı, ‘Barış Pınarı' ile birlikte getirmiş oluruz. Sabah Milli Savunma Bakanımla görüştüm bunların çekilmeye başladığını kendileri de ifade ettiler. 32 km derinlik 444 km uzunluk. Ama şu an uygulamayı bir görelim” dedi.




Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede çatışma olduğu iddialarına yönelik soru üzerine “Milli Savunma Bakanımdan aldığım haberde böyle bir çatışma söz konusu değil. Dezenformasyon bu iddialar" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Şah Türbesi'nin taşınacağına yönelik bir durumun söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Harekat boyunca 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı da 750'yi buldu. Terör örgütü tarafından sınırlarımıza yapılan havanlı saldırıcı neticesinde 20 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Sivil kayıplarımız için bizi arayan kimse olmadı. Buna karşılık teröristleri korumak amacıyla birçok açıklama yapıldı. Bunların tarihe kara bir not olarak düşülmesini istiyorum.



Güvenli hale getirdiğimiz alana 365 bin Suriyeli döndü. Güvenli bölgeye de 2 milyon kişinin dönmesini planlıyoruz


Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Söz yerine getirilmemiş olursa 120. saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden çok daha kararlı bir şekilde devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Rasulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Harekat boyunca 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı da 750'i buldu"


 

120 SAAT ŞARTI

120 saatlik bir sürede 13 madde uygulanmazsa 121. saat 'Barış Pınarı Harekatı' kaldığı yerden devam edecektir.


Editör: Ahmet Şen 
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