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Bu haber 18 Ekim 2019 15:45:05 Tarihinde eklenmiştir.

​Siverek’te 700 Öğrenci Askere Selam Çaktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 700 öğrenci Ayyıldız Koreografi oluşturarak Mehmetçiğe selam çaktı.

​Siverek’te 700 Öğrenci Askere Selam Çaktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Şehit Polis Ali Öztürk’ün isminin verildiği, Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi öğrencileri, harekâta katılan askerlere moral ve destek amacıyla okul bahçesinde bir araya gelerek Ayyıldız Koreografi oluşturdu. 700 öğrencinin katıldığı destek etkinliğini sonrasında, Mehmetçiği asker selamı çakan öğrenciler, en büyük asker bizim asker, Mehmetçiğe selam olsun sloganları attı.


 

Amaç Harekata ve Mehmetçiğe Moral Olmaktı

12. Sınıf öğrencisi Baran Şenlik,” Bu etkinliği yapmamızın amacı, askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek ve harekâtta olan Mehmetçiğe moral olmaktı. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi Öğrencilerden Fotoş Çınar da, ”Gönlümüz ve kalbimizle askerlerimizin yanındayız, tüm Mehmetçiklerimize selam olsun” diye konuştu.



Editör: Ahmet Şen 
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