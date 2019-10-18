Pence: Türkiye ve ABD Süriye'de Ateşkes için Anlaşmıştır. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na Ara Verecek

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasındaki görüşmelerden başlıklar;-ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye’de ateşkes için anlaştı. Türkiye Barış Pınarı Harekatı’na 120 saat ara verecek ve bu şekilde ABD YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesini sağlayacak."- ABD Başkan Yardımcısı Pence: "ABD Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak, var olan yaptırımlar geri çekilecek."- ABD Başkan Yardımcısı Pence: “ABD bölgede askeri olarak değil ama diplomatik olarak çekilme sürecine destek olacak.”- ABD Başkan Yardımcısı Pence: “Bugünkü ateşkes hem Trump hem Erdoğan’ın ilişkilerinin sonucudur. İki ülke liderinin gücünü göstermektedir. Dostlar arasında fikir ayrılığı olabilir ancak dostlar fikirlerini ifade ederler.”Editör: Ahmet Şen