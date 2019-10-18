​Eşim Beni Başkalarına Pazarlıyor Dedi, Sevgilisine Kocasını Öldürttü

Başından Silahla Vurularak Öldürüldü

İzmit'te 'sevgilisi'nin kocasını öldüren adam, sevgilisinin anlattıklarını yalanlayarak "Rahmetli adam gibi adamdı" dedi.Kocaeli'de yaşayan 32 yaşındaki Hüsnü Güntaç, 5 Kasım 2018'de silahla başından vurularak öldürülmesinin ardından ormanlık alana gömüldü. Cinayetin ardından adamın eşi 32 yaşındaki Sibel Güntaç ile sevgilisi 42 yaşındaki Fahrettin Özcan gözaltına alınarak tutuklandı. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Fahrettin Özcan ve Sibel Güntaç ile avukatlar hazır bulundu.Editör: Ahmet Şen