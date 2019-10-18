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Bu haber 18 Ekim 2019 09:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Hakkari ve Yüksekova Belediye Başkanları Tutuklandı

Hakkari’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve belediye meclis üyesi İrfan Sarı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

​Hakkari ve Yüksekova Belediye Başkanları Tutuklandı

Hakkari'de 15 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanları Remziye Yaşar ve Belediye meclis üyesi İrfan Sarı, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Karaman ve belediye meclis üyesi Sarı, gizli tanık ifadeleri ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle "terör örgütü üyeliği" ve “terör örgütü propagandası"ndan, Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar da “örgüt üyeliği”, “devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçlamalarından tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevine gönderildi.





Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Hakkari ve Yüksekova Belediye Başkanları Tutuklandı
​Hakkari ve Yüksekova Belediye Başkanları Tutuklandı
Hakkari’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar ve belediye meclis üyesi İrfan Sarı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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