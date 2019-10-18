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Bu haber 18 Ekim 2019 11:00:32 Tarihinde eklenmiştir.

​Uluslararası NASA Space Apps Challenge Etkinliği Harran Üniversitesi’nde Yapılacak

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın, tüm dünyada yaklaşık 100 ülke ve 177 şehirde eş zamanlı olarak düzenleyeceği sekizinci “NASA Space Apps Challenge” etkinliğinin Şanlıurfa, Türkiye ayağı bu yıl Harran Üniversitesi ve NASA’nın ortaklığında Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde düzenlenecek.

​Uluslararası NASA Space Apps Challenge Etkinliği Harran Üniversitesi’nde Yapılacak

NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathondur. Kodlayıcılar, bilim adamları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları ve meraklı olan herkes, Dünya'da ve uzayda karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için bir araya geliyor!



 

Jüri, Alanında Profesyonel İnsanlardan Oluşuyor

Dünya Okyanusları, Ayımız, Yakın ve Uzak Gezegenler, Yıldızlar ve Dünyamızda Yaşamak konu başlıklarında gerçekleştirilecek etkinliğin jürileri, bilim, mühendislik ve girişimcilik alanındaki uzmanlardan ve profesyonellerden oluşacak.




 

Toplamda 3 Proje Gönderilecek

NASA ekibi tarafından değerlendirilmesi için global elemelere, "Space Apps Challenge Şanlıurfa'dan" jüri oylarıyla dereceye giren ilk iki proje ve halk oylamasıyla seçilen bir proje olmak üzere toplamda 3 proje gönderilecek.

Global elemelerde dereceye giren takımlar Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Roket Yarışmasına katılmak için NASA'dan davetiye alacaklar.









Editör: Ahmet Şen 

 
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​Uluslararası NASA Space Apps Challenge Etkinliği Harran Üniversitesi’nde Yapılacak
Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA’nın, tüm dünyada yaklaşık 100 ülke ve 177 şehirde eş zamanlı olarak düzenleyeceği sekizinci “NASA Space Apps Challenge” etkinliğinin Şanlıurfa, Türkiye ayağı bu yıl Harran Üniversitesi ve NASA’nın ortaklığında Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde düzenlenecek.
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