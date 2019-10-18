​Uluslararası NASA Space Apps Challenge Etkinliği Harran Üniversitesi’nde Yapılacak

Jüri, Alanında Profesyonel İnsanlardan Oluşuyor

Toplamda 3 Proje Gönderilecek

NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathondur. Kodlayıcılar, bilim adamları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları ve meraklı olan herkes, Dünya'da ve uzayda karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için bir araya geliyor!Dünya Okyanusları, Ayımız, Yakın ve Uzak Gezegenler, Yıldızlar ve Dünyamızda Yaşamak konu başlıklarında gerçekleştirilecek etkinliğin jürileri, bilim, mühendislik ve girişimcilik alanındaki uzmanlardan ve profesyonellerden oluşacak.NASA ekibi tarafından değerlendirilmesi için global elemelere, "Space Apps Challenge Şanlıurfa'dan" jüri oylarıyla dereceye giren ilk iki proje ve halk oylamasıyla seçilen bir proje olmak üzere toplamda 3 proje gönderilecek.Global elemelerde dereceye giren takımlar Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Roket Yarışmasına katılmak için NASA'dan davetiye alacaklar.Editör: Ahmet Şen