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Bu haber 17 Ekim 2019 21:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Akaltun'a Milli Görev! Şanlıurfa’yı ve Ülkemizi Temsil Edecek

Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından daha önce Milli Takım Teknik Direktörlük görevini başarıyla temsil eden Urfalı Teknik Direktör Murat Akaltun’a 19-28 Ekim Bosna-Hersekte yapılacak olan Büyükler Kickboks Dünya şampiyonasında Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev verildi.

​Akaltun'a Milli Görev! Şanlıurfa’yı ve Ülkemizi Temsil Edecek

Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından daha önce Milli Takım Teknik Direktörlük görevini başarıyla temsil eden Urfalı Teknik Direktör Murat Akaltun’a 19-28 Ekim Bosna-Hersekte yapılacak olan Büyükler Kickboks Dünya şampiyonasında Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev verildi.



 

Erdoğan Tarafından Tebrik Edilmişti

Milli Takım Teknik Direktörü Murat Akaltun 2010 -11-12 -13 ve 15 yılları arasında Türkiye Kickboks Milli takım Teknik Direktörü olarak başarıyla görev yapmış o dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da tebrik edilerek taltif edilmişti.


 

Şanlıurfa’yı ve Ülkemizi Temsil Edecek

Şanlıurfa’da Akaltun birçok ilklere imza atarak sayısız Türkiye Şampiyonu, Balkan Şampiyonu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu yetiştirerek bütün Urfalı gençlerin umudu oldu. Ayrıca Akaltun Bosna-Hersekte yapılacak olan Dünya Şampiyonasında iki ögrencisi 51 kiloda Faysal Sılıv ve Mevlana Altuntaş Urfamızı ve ülkemizi temsil edecek.

Genç nüfusuyla ilk sıralarda yer alan Şanlıurfa’da hiç bir antrenör sporcu yetiştirerek başarıya imza atmazken teknik direktör Akaltun’un sporcu yetiştirerek Şanlıurfa’yı Dünya Şampiyonasında temsil etmesi kamuoyunun takdirini topluyor. 




Editör: Ahmet Şen 
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Spor
​Akaltun'a Milli Görev! Şanlıurfa’yı ve Ülkemizi Temsil Edecek
​Akaltun'a Milli Görev! Şanlıurfa’yı ve Ülkemizi Temsil Edecek
Türkiye Kickboks Federasyonu tarafından daha önce Milli Takım Teknik Direktörlük görevini başarıyla temsil eden Urfalı Teknik Direktör Murat Akaltun’a 19-28 Ekim Bosna-Hersekte yapılacak olan Büyükler Kickboks Dünya şampiyonasında Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev verildi.
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