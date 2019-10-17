​Davutoğlu'ndan Mektup Tepkisi: Özür dilenmediği takdirde ABD ziyareti acilen iptal edilmeli

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından Mektup ile ilgili açıklama geldi

AKP'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun ortaya çıkmasının ardından çağrıda bulundu.Twitter hesabından söz konusu mektupla ilgili tepkisini dile getiren Davutoğlu, 'Cumhurbaşkanı şahsında Türk milleti ve devleti rencide edilmiştir' dedi. Ayrıca Davutoğlu, AKP hükümetinden yarın Türkiye'yi ziyaret edecek olan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşülmemesini ve Erdoğan'ın Kasım ayında ABD'ye yapacağı belirtilen ziyaretin iptal edilmesini istedi.Trump’ın Erdoğan’a gönderdiği mektup sosyal medyada yayınlandı. Birçok kullanıcı ve siyasi isim mektubun doğruluğundan emin olmazken, ABD yetkilileri yaptığı açıklamada mektubun doğru olduğunu söyledi.Söz konusu mektupta şunlar yer aldı;Sayın Cumhurbaşkanı;Hadi iyi bir anlaşma yapmaya çalışalım. Siz binlerce kişinin öldürülmesinin sorumlusu olmak istemezsiniz, ben de Türk ekonomisini yok etmek istemem, ki yaparım. Yapabileceklerimin küçük bir örneğini Rahip Brunson konusunda zaten size göstermiştim.Sizin sorunlarınızı çözmek için çok çalışıyorum. Dünyayı hayal kırıklığına uğratmayın. İyi bir anlaşma yapabilirsiniz. General Mazlum (Şahin Cilo adlı PKK'lı) sizinle müzakere etmek istiyor, geçmişte yapamayacağı pek çok tavizi vermeye razı. Yeni elime geçen, bana hitaben yazdığı mektubu ekte size gönderiyorum.Eğer bunu doğru ve insani şekilde yapabilirseniz, tarih size olumlu bakacaktır. Eğer iyi şeyler olmaz ise sizi sonsuza kadar şeytan olarak görecektir. Katı bir adam olmayın. Budala olmayın.Sizi daha sonra arayacağım.Saygılarımla,Donald TrumpCumhurbaşkanlığı kaynakları yaptığı açıklamada; “9 Ekim’de yazılan bu mektup Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim’de başlayan Barış Pınarı Harekatı” ifadeleri kullanıldı.Editör: Ahmet Şen