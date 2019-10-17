​Kaçak Kuran Kursunda Cinsel Taciz

Önce Telefonla Taciz Edildi Daha Sonra Fiziksel Tacize Uğradı

16 Yaşında Tacize Uğrayan Kız: Korktuğum İçin Sesimi Çıkarmadım

Kurs Sorumlusu, Cinsel İçerikli Mesaj Göndermedim

Bağcılar’daki Medrese-i Gül isimli kaçak sıbyan mektebinde görevli R.U., kurs sorumlusu tarafından cinsel istismara maruz kaldığını aktardı. R.U. ve ailesinin Bağcılar Çocuk Büro Amirliği’ne yaptığı şikâyetin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan R.U. kaçak sıbyan mektebinde bir aydır hoca olarak görev yaptığını söyledi. Kurs sorumlusu L.Ö. tarafından önce telefonla taciz edildiğini ifadesinde anlatan R.U., “L.Ö., daha sonra da fiziki tacize maruz kaldığını dile getirdi.R.U., “Korktuğum için ses çıkaramadım. Bu kursun kapanmasını istiyorum. Kursta beş yaşında çocuklar bulunuyor. Bu şahıs çocuklarla görüşüyor. Evimin yerini biliyor, çok korkuyorum” dedi. R.U. ayrıca L.Ö.’nün, bir mahallede iki sıbyan mektebi çalıştırdığını, 4-6 yaş arasında 39 çocuğun kaçak kursta dini eğitim aldığını söyledi.Savcılıkta ifadesi alınmasının ardından serbest bırakılan kurs sorumlusu L.Ö. yaptığı açıklamada, R.U’ya cinsel içerikli mesaj göndermediğini öne sürdü. Açıklamasında dört çocuk babası olduğunu belirten L.Ö., “Camın ölçüsünü almak için kursa gittim. Ölçü alırken R.U’ya ‘Bir şeyin mi var?’ diye sordum. ‘Korkuyorum’ dedi. Ölçüyü aldıktan sonra kapıya geldim. ‘Hocam’ demeye kalmadı, rengi attı. Düşüyordu, tuttum. Böyle olacağını bilsem tutmazdım” dedi.Editör: Ahmet Şen