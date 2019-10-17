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Bu haber 17 Ekim 2019 19:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Kaçak Kuran Kursunda Cinsel Taciz

Sıbyan mektebi olarak adlandırılan kaçak Kuran kursunda hoca olarak görev yapan 16 yaşındaki R.U. isimli çocuk, kurs sorumlusu L.Ö. tarafından cinsel istismara uğradı.

​Kaçak Kuran Kursunda Cinsel Taciz

Bağcılar’daki Medrese-i Gül isimli kaçak sıbyan mektebinde görevli R.U., kurs sorumlusu tarafından cinsel istismara maruz kaldığını aktardı. R.U. ve ailesinin Bağcılar Çocuk Büro Amirliği’ne yaptığı şikâyetin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı. 



 

Önce Telefonla Taciz Edildi Daha Sonra Fiziksel Tacize Uğradı

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan R.U. kaçak sıbyan mektebinde bir aydır hoca olarak görev yaptığını söyledi. Kurs sorumlusu L.Ö. tarafından önce telefonla taciz edildiğini ifadesinde anlatan R.U., “L.Ö., daha sonra da fiziki tacize maruz kaldığını dile getirdi.




 

16 Yaşında Tacize Uğrayan Kız: Korktuğum İçin Sesimi Çıkarmadım

R.U., “Korktuğum için ses çıkaramadım. Bu kursun kapanmasını istiyorum. Kursta beş yaşında çocuklar bulunuyor. Bu şahıs çocuklarla görüşüyor. Evimin yerini biliyor, çok korkuyorum” dedi. R.U. ayrıca L.Ö.’nün, bir mahallede iki sıbyan mektebi çalıştırdığını, 4-6 yaş arasında 39 çocuğun kaçak kursta dini eğitim aldığını söyledi. 



 

Kurs Sorumlusu, Cinsel İçerikli Mesaj Göndermedim

Savcılıkta ifadesi alınmasının ardından serbest bırakılan kurs sorumlusu L.Ö. yaptığı açıklamada, R.U’ya cinsel içerikli mesaj göndermediğini öne sürdü. Açıklamasında dört çocuk babası olduğunu belirten L.Ö., “Camın ölçüsünü almak için kursa gittim. Ölçü alırken R.U’ya ‘Bir şeyin mi var?’ diye sordum. ‘Korkuyorum’ dedi. Ölçüyü aldıktan sonra kapıya geldim. ‘Hocam’ demeye kalmadı, rengi attı. Düşüyordu, tuttum. Böyle olacağını bilsem tutmazdım” dedi.






Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​Kaçak Kuran Kursunda Cinsel Taciz
​Kaçak Kuran Kursunda Cinsel Taciz
Sıbyan mektebi olarak adlandırılan kaçak Kuran kursunda hoca olarak görev yapan 16 yaşındaki R.U. isimli çocuk, kurs sorumlusu L.Ö. tarafından cinsel istismara uğradı.
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