​Pakdemirli: 2030’a Kadar Açlığa Son Vermeyi Hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 39'uncu Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5'inci Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’ne katıldı. Zirve kapsamında yaptığı konuşmada 2030 yılına kadar Açlığa Son Verme’ hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Pakdemirli; israf, açlık, obezite ve sağlıksız beslenme konularının önemine dikkat çekti.Bakan Pakdemirli, Dünya Gıda Günü kapsamında her yıl gündeme getirilen açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, insanların besleyici gıdaya ulaşabilme haklarının öneminin vurgulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Dünyada önemli ölçüde açlık ve obezite sorunu olmasına rağmen bir yandan da üretilen gıdanın, her yıl üçte birinin israf olarak kaybedildiğini vurgulayan Pakdemirli, "İsraf, modern dünya ve gelişmekte olan dünya arasındaki en büyük sorundur. Hem sağlık sorunudur, hem de ekonomi sorunudur. Bizler ülkemizde, israfın önüne geçmek için birçok çalışmaya imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda başlattığımız; 'Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası' ile günlük, yaklaşık bir milyon ekmeğin israf edilmesini önledik" dedi.Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan ‘Gıdanı Koru’ projesinden de bahseden Pakdemirli, "Proje ile gıda sistemlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarda, restoranlarda, otellerde ve hanelerde, gıda kayıplarını ve israfını önlemek, engellenemeyen kayıpları geri dönüştürmek, sürdürülebilir gıda sistemleri temin etmek konusunda tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.Sağlıksız beslenme ve obezite konularında da açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Yetersiz beslenme ve obezite, bugün önemli küresel sorunlar arasında yer almaktadır. 800 milyon insan açlıkla karşı karşıya iken, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu yaşamaktadır. Öyle ki sağlıksız beslenme; dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklarda ölümlere sebep olan risk faktörlerinin başında gelmekte ve dünya çapındaki her beş ölümden biriyle ilişkilendirilmektedir. 39'uncu Dünya Gıda Günü vesilesiyle farkındalık oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.Zirve kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında gıda güvenliği ve tarım alanında yürütülen 4 projenin imza töreni gerçekleştirildi.Editör: Ahmet Şen