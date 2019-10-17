Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 17 Ekim 2019 18:00:52 Tarihinde eklenmiştir.

​Pakdemirli: 2030’a Kadar Açlığa Son Vermeyi Hedefliyoruz

5'inci Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli; israf, obezite, sağlıksız beslenme ve açlıkla mücadele konularında açıklamalarda bulundu.

​Pakdemirli: 2030’a Kadar Açlığa Son Vermeyi Hedefliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 39'uncu Dünya Gıda Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 5'inci Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’ne katıldı. Zirve kapsamında yaptığı konuşmada 2030 yılına kadar Açlığa Son Verme’ hedefini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Pakdemirli; israf, açlık, obezite ve sağlıksız beslenme konularının önemine dikkat çekti.
Bakan Pakdemirli, Dünya Gıda Günü kapsamında her yıl gündeme getirilen açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme, insanların besleyici gıdaya ulaşabilme haklarının öneminin vurgulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.




 

"İsraf, modern dünya ve gelişmekte olan dünya arasındaki en büyük sorundur"

Dünyada önemli ölçüde açlık ve obezite sorunu olmasına rağmen bir yandan da üretilen gıdanın, her yıl üçte birinin israf olarak kaybedildiğini vurgulayan Pakdemirli, "İsraf, modern dünya ve gelişmekte olan dünya arasındaki en büyük sorundur. Hem sağlık sorunudur, hem de ekonomi sorunudur. Bizler ülkemizde, israfın önüne geçmek için birçok çalışmaya imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda başlattığımız; 'Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası' ile günlük, yaklaşık bir milyon ekmeğin israf edilmesini önledik" dedi.



Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan ‘Gıdanı Koru’ projesinden de bahseden Pakdemirli, "Proje ile gıda sistemlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarda, restoranlarda, otellerde ve hanelerde, gıda kayıplarını ve israfını önlemek, engellenemeyen kayıpları geri dönüştürmek, sürdürülebilir gıda sistemleri temin etmek konusunda tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.




 

"39'uncu Dünya Gıda Günü vesilesiyle farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Sağlıksız beslenme ve obezite konularında da açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Yetersiz beslenme ve obezite, bugün önemli küresel sorunlar arasında yer almaktadır. 800 milyon insan açlıkla karşı karşıya iken, 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obezite sorunu yaşamaktadır. Öyle ki sağlıksız beslenme; dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklarda ölümlere sebep olan risk faktörlerinin başında gelmekte ve dünya çapındaki her beş ölümden biriyle ilişkilendirilmektedir. 39'uncu Dünya Gıda Günü vesilesiyle farkındalık oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.
Zirve kapsamında; Tarım ve Orman Bakanlığı ile BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) arasında gıda güvenliği ve tarım alanında yürütülen 4 projenin imza töreni gerçekleştirildi. 






Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Pakdemirli: 2030’a Kadar Açlığa Son Vermeyi Hedefliyoruz
​Pakdemirli: 2030’a Kadar Açlığa Son Vermeyi Hedefliyoruz
5'inci Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli; israf, obezite, sağlıksız beslenme ve açlıkla mücadele konularında açıklamalarda bulundu.
​Hükümet Konağında Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Hayatını Kaybetti
​Hükümet Konağında Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Hayatını Kaybetti
Hükümet konağında bulunan Nüfus Dairesi’nde işlemlerini yaptıktan sonra kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti.
​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini gayet iyi biliyoruz
​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini gayet iyi biliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün bazı ülkelerin operasyondan çok rahatsız olmasının nedenini gayet iyi biliyoruz. Bu rahatsızlığın sebebi biz bu oyunu bozduk. Burada bir terör devleti kurmak istiyorlardı" dedi.
​ABD’nin Türkiye’ye Uygulayacağı Yaptırımlar Belli Oldu
​ABD’nin Türkiye’ye Uygulayacağı Yaptırımlar Belli Oldu
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'nin Suriye'de Barış Pınarı Harekatı’nın sona ermesi için harekatla ilişkilendirdiği Türk yetkililere ve savunma sanayii ile ilişkilendirilen bankalara yönelik yaptırım tasarısını kabul etti.
​Trump’a Belgeli Yalanlama: Urfa'da 150 bin Türk, Kürt ve Arap ortak bir bildiriye imza atmışlardır
​Trump’a Belgeli Yalanlama: Urfa'da 150 bin Türk, Kürt ve Arap ortak bir bildiriye imza atmışlardır
Çukurovalı Tarihçi-Yazar Cezmi Yurtsever, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından atılan bir tweette, “Türkler ve Kürtler 200 yıldır savaşıyor” sözüne karşı Osmanlı arşiv belgesinde Türkler ile Kürtlerin bu coğrafyada yüzyıllardır dostça yaşadığının tarihi belgesini göstererek, “Trump sen tarih bilmiyorsun, bu tarihi belge senin yüzünde tokat gibi patlayacaktır” diye seslendi.
​Maaşları Ödenmeyen Şehir Hastanesi İşçileri İş Bıraktı
​Maaşları Ödenmeyen Şehir Hastanesi İşçileri İş Bıraktı
Şehir Hastanesi inşaatında işçiler, Gama-Türkerler taşeronu Alp Erdem firmasından maaşlarını alamadıkları için bugün işbaşı yapmadı.
​Gümrüğe Takılan 4 Milyonluk Lüks Araç, Değerinin Altına Satışa Çıkarıldı
​Gümrüğe Takılan 4 Milyonluk Lüks Araç, Değerinin Altına Satışa Çıkarıldı
Gümrüğe takılan ve sahibi gizli tutulan 4 milyonluk lüks araç, e-ihale yöntemiyle 1.6 milyon liradan satışa sunulsa da alıcısı çıkmadı. Araç, ihale komisyonunun belirleyeceği daha düşük bir tutarda satılmaya çalışılacak.
​Hakan Albayrak yazdı: Şivan Perver hesap soracaksa...
​Hakan Albayrak yazdı: Şivan Perver hesap soracaksa...
Karar Gazetesi Yazarı Hakan Albayrak, köşe yazısına Şivan Perver’i taşıdı.
​Kılıçdaoğlu: Bütün Fakirler Size Söylüyorum
​Kılıçdaoğlu: Bütün Fakirler Size Söylüyorum
Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümetinin dış politikasını eleştirdi. Barış Planı Harekatı'na değinen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş meydanlarından gelen biri. Ne söylüyor: 'Zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir' diyor" ifadesini kullandı.
​Dilipak: YPG'den alınan bölgelerde kenevir ve mantar ekimine önem ve öncelik verilmeli
​Dilipak: YPG'den alınan bölgelerde kenevir ve mantar ekimine önem ve öncelik verilmeli
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, köşe yazısında YPG'den alınan bölgelerde kenevir ve mantar ekimine öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.
Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Pekmez kazanına düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Pekmez kazanına düştükten sonra, ambulans helikopterle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaşlı adam 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
​Türkçe Sözlükteki BABA Tanımı Tepkilere Neden Oldu
​Türkçe Sözlükteki BABA Tanımı Tepkilere Neden Oldu
İlkokul çocukları için hazırlanan Türkçe sözlükteki “Baba” tanımı tepkilere neden oldu. “Baba” tanımı söz konusu kitapta, silah kaçakçılığı uyuşturucu ticareti yapan çetenin adıdır şeklinde geçti.
​Pakdemirli: 2030’a Kadar Açlığa Son Vermeyi Hedefliyoruz
​Pakdemirli: 2030’a Kadar Açlığa Son Vermeyi Hedefliyoruz
​Hükümet Konağında Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Hayatını Kaybetti
​Hükümet Konağında Kalp Krizi Geçiren Vatandaş Hayatını Kaybetti
​Askeri Personel Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 3’ü Asker 5 Yaralı
​Askeri Personel Taşıyan Araç Kaza Yaptı: 3’ü Asker 5 Yaralı
​Üniversitede Terör Örgütüne Elaman Temin Ediyorlar
​Üniversitede Terör Örgütüne Elaman Temin Ediyorlar
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:07
Güneş
06:27
Öğle
12:15
İkindi
15:23
Akşam
17:54
Yatsı
19:08
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿