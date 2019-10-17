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Bu haber 17 Ekim 2019 14:32:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa’ya Geldi

Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi.

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa’ya Geldi

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk'u, Valilik önünde Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan ile diğer yetkililer karşıladı. Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, güvenlik tedbirleri kapsamında Ceylanpınar ve Akçakale'deki tüm okullar ile Suruç ve Birecik'te sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu. Bakan Selçuk'un temasları kapsamında, eğitim durumuyla ilgili brifing alacağı belirtildi. 



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim için her türlü güvenlik önleminin alındığını belirterek, “Barış Pınarı Harekatı'ndan etkilenen sınır illerimizden birinde yani Şanlıurfa'da bulunmak, gerçekten özel bir duygu veriyor. Mehmetçiğimizin yanında olmak, onların buradan başlayarak yurdun tamamına dalga dalga yaylan barış, birlik, beraberlik ruhunu bütün yoğunluğuyla burada hissetmek gerçekten tarifsiz bir duygu. Her an, her saniye Allah'tan muvaffakiyet dilediğimiz şu günlerde her ne iş yapıyor olursak olalım hepimize layıkıyla yerine getirmek, sürdürmek ve dört elle sarılmak düşer. Her ne olursa olsun aksamadan, kesintiye uğramadan sürdürülmesi gereken vazifelerden birisi de elbette eğitim. Eğitimde duramayız, bekleyemeyiz, bekletemeyiz" dedi.



 

Selçuk: Bir Takım Tedbirler Aldık

Suriye sınırında yer alan yerleşim bölgelerinde eğitimle ilgili alınan tedbirleri anlatan Selçuk, "Sınır illerimizin güvenlik tedbiri gerektiren illerinde eğitime ara verilmeden devam edebilmek adına birtakım tedbirler aldık ve bu bölgede eğitim gören öğrencilerimizin eğitim süreçlerinin aksamadan devam edebilmesi adına hassas bir çalışma yürüttük. Gerekli planlamaları yaptık, hazırlıklarımızı da tamamladık. Bu kapsamda Şanlıurfa ve Mardin illerimizin Suriye sınırında yer alan ilçelerinde eğitim kurumlarının, burada öğrenim gören öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları, üst öğrenime giriş sınavlarına, hazırlık sınavında mağduriyet yaşamamaları, planlanan eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması ve eğitim personelimize yönelik bakanlığımızca alınan tedbirlerin uygulamaya geçirilmesi söz konusu. Okul öncesinden ortaöğretim sonuna kadar her tür ve derecedeki eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerimiz yerleşim birimi içinde ya da dışındaki başka bir okula, velilerimizin talebi doğrultusunda nakil gitmek isterlerse bu eğitim ve öğretim yılı ile sınırlı kalmak suretiyle geçici olarak e-okul sistemimizde nakil nedenleri arasına ikametgah kontrolü yapılmaksızın eklenen misafir öğrenci geçici nakil nedeni seçeneği üzerinden kayıtları yapabilmekteyiz. Ortaöğretim kurumlarında misafir öğrenci yerleştirme işlemleri il ve ilçe öğrenci nakil komisyonları vasıtasıyla kontenjan aranmaksızın, burası önemli, ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda sınavsız ve sınavla öğrenci alan okullarımızda yapılabilmesi ile hayata geçirilmiştir" diye konuştu.

"Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerini alabilmesi için de gerekli planlamalar yapılmıştır"




 

Eğitime Ara Verilen Okullarda Telafi Dersleri Yapılacak

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Rehberlik ve araştırma merkezlerimiz, okullarımızda psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimizi tespit edecek il, ilçe psiko-sosyal destek birimlerimiz aracılığıyla gerekli planlamalar yapılacak, okul temelli çalışmalar ve gerekli görüldüğünde de yetkili kurumlara sevk işlemleri gerçekleştirilecektir. Okul değişikliği yapan öğrencilerimizin destekleme ve yetiştirme kurslarına devam etmeleri konusunda da tedbirler alınmıştır. Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerini alabilmesi için de gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır. Uygulamaya okullarımızın açılması ile birlikte ivedilik ile başlanacaktır. Misafir öğrenci olarak okul değişikliği yapan öğrencilerimizin de konu ve kazanım eksikliği olanlar varsa yeni okullarında öncelikle hafta sonu olmak üzere ara ve yarıyıl tatilinde telafi eğitimi ve yetiştirme programları düzenlenecektir. Öğrencilerimizin farklı okullarımızda pansiyonlara yerleştirilebilmeleri, farklı yerleşim yerlerinde taşımalı eğitim hizmetlerinden faydalanması için de gerekli tertibat alınmıştır. Öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından eğitim bilişim ağı üzerinden sanal sınıf uygulaması da kullanılabilmektedir. Yani isteyen öğrencilerimiz sanal sınıflarımızda da istediği yerden istediği şekilde tüm dersleri alabilir. Böylece sınıf bazı eğitim ve öğretim faaliyetleri ders içeriklerine erişim, öğretmen ve öğrenci etkileşimi, ödev ve sınav uygulamaları, yoklama alınması gibi uygulamalar EBA yani Eğitim Bilişim Ağı platformundan rahatlıkla yapılabilecektir. Platformun cep telefonları üzerinden kullanımı halinde 3 GB'ye kadar da ücretsiz kullanım söz konusudur. Valiliklerimiz ise eğitim faaliyetlerinin devamı için yönetici ve öğretmenlerimizle ilgili olarak güvenlik, barınma, yönetici ve öğretmen ihtiyacı olan eğitim kurumlarında her türlü görevlendirme için de tedbirler alınmış vaziyette. Bakanlığımız ilgili il müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimiz arasında da çok etkin bir İletişim ağı kurulmuş vaziyette. Dolayısıyla her an anlık olarak bir bilgi alışverişi imkanımız da söz konusu. Yapılacak iş ve işlemler konusunda öğrenci ve velilerimiz ile iletişim kanallarımız vasıtasıyla bilgilendirilmektedirler. Devletimizin ve Mehmetçiğimizin bölgemize kalıcı bir barış getirmek adına yürüttüğü bu kutuyu vazife Allah'ın izniyle çok kısa bir süre içerisinde başarı ile sonuçlanacaktır. Buna inancımız tamdır. Bu süreç bize tekrar gösteriyor ki biletimiz birlik ve beraberliğini tüm dünyaya göstermektedir. 




 

Her Türlü İhtiyaç İçin Ankara ile Temas Halindeyiz

Mehmetçiğimiz ile yaşadığımız bu haklı gururu eğitim ordumuz ile milletimize yaşatacağımızdan hiç bir endişemiz yok. Burada yetkili kişilerle de yetkili arkadaşlarımızla da istişarelerde bulmuyoruz ve her türlü ihtiyacı anında yerine getirebilmek, karşılayabilmek için Ankara ile temas halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda benim burada gördüğüm hazırlıklar, burada gördüm çalışmalar vilayetçe, belediye başkanlığınca yapılan her türlü çalışmalar son derece yerinde. Çok başarılı bir alt yapı çalışması sürdürülüyor. Bizim Şanlıurfa ve Mardin'deki bütün okullarda önlemlerin alınması konusunda çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülüyor. Bundan sonra da sürdürülecektir."



Bakan Selçuk’un Akçakale ilçesinden sonra sınırdaki diğer ilçeler Suruç ve Birecik'e geçeceği öğrenildi.




Editör: Ahmet Şen 
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