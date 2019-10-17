Denizlili Koca Yürekli Adam Akçakale'de

Muhammed Amca'dan Barış Pınarı Harekatına Meyveli Destek

Barış Pınarı Harekatı’nın 9. Gününde askerimize destekler devam ediyor. Denizli’de haberleri izlerken aklına Şanlıurfa sınırında görev yapan askerlere bahçesindeki meyveleri ulaştırmak isteyen Muhammed Amca kolları sıvayarak işe koyuldu.Bahçesinden topladığı meyveleri kendi aracına yükleyen Muhammed Amca, yola koyuldu. Şanlıurfa’ya ulaşıp Akçakale’nin yolunu tutan Muhammed Amca, burada getirdiği meyveleri askere nasıl ulaştıracağını öğrendi. Denizli’den hayırsever bir vatandaşın Mehmetçiğimiz için yollara düşüp Akçakale’ye ulaştığını duyan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Muhammed Amca’yı makamında ağırladı.Editör: Ahmet Şen