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Bu haber 17 Ekim 2019 12:00:38 Tarihinde eklenmiştir.

​MHP Genel Başkan Yardımcısının Oğlu, Kaleden Düşerek Can Verdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu, kaledeki kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Semih Yalçın, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHPli milletvekilleri olay yerine geldi.

​MHP Genel Başkan Yardımcısının Oğlu, Kaleden Düşerek Can Verdi

Olay saat 02.00 sıralarında Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. 


 

Dengesini kaybederek düştüler

İki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Haberi alan Semih Yalçın, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHPli milletvekilleri olay yerine geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.







Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Oğlu, Kaleden Düşerek Can Verdi
​MHP Genel Başkan Yardımcısının Oğlu, Kaleden Düşerek Can Verdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu, kaledeki kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Semih Yalçın, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHPli milletvekilleri olay yerine geldi.
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